“Folli d’arte e d’amore” premio nazionale Franco Enriquez 25

Al via la XXI edizione del Premio Nazionale Franco Enriquez, che quest’anno svilupperà il tema Folli d’Arte e d’Amore. Promosso dal Comune di Sirolo in collaborazione con il Centro Studi Franco Enriquez e con il patrocinio della Regione Marche, il premio si propone di elevare il teatro e le arti a linguaggi universali, in grado di infondere al presente senso, speranza e consapevolezza. Concepite come autentico laboratorio creativo, le iniziative in programma favoriscono un dialogo fecondo fra l’essere umano e la natura, fondato su una rinnovata «etica della cura», imperniata sul rispetto reciproco e sulla sostenibilità ambientale e sociale.

Alla base dell’iniziativa vi è il chiaro presupposto che arte e teatro siano «luoghi» d’incontro, d’ascolto e d’elaborazione collettiva, in grado di risvegliare nell’animo umano gli istinti più nobili e di sedare quelli distruttivi — come l’odio razziale o i conflitti tra i popoli. In tale prospettiva, Folli d’Arte e d’Amore si configura come messaggio di speranza e di rinascita civile, affidato non a sordi proclami, ma al potere evocativo della parola scenica, al gesto poetico e alla forza penetrante dell’immaginazione.

Il tema del festival rievoca la celebre «follia amorosa» dell’Orlando furioso ariostesco, ma ne rovescia la prospettiva privandola di qualsivoglia connotazione nostalgica o passatista: si tratta, piuttosto, di una follia creativa, collettiva e virtuosa, nella quale i protagonisti — artisti e spettatori — assumono la veste di paladini del nostro tempo, custodi di una visione futura possibile.

Cuore simbolico e drammaturgico del festival sarà lo spettacolo Canterò d’Orlando, riscrittura scenica del poema cavalleresco ludovicense, firmata da Paolo Larici e interpretata da Andrea Caimmi. L’allestimento andrà in scena venerdì 25 luglio 2025, alle ore 21:30, presso il Teatro Comunale “Cortesi” di Sirolo (AN), all’interno del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez 2025.

La drammaturgia di Paolo Larici riprende integralmente la struttura metrica dell’Orlando furioso, valorizzandone la forza evocativa e il ritmo incalzante, mentre la scenografia, essenziale e volutamente ridotta all’osso, si limita a pochi elementi lignei che richiamano l’armatura del paladino, focalizzando l’attenzione su parola, gesto e voce; il costume, curato nei minimi dettagli con raffinata sensibilità, conferisce all’eroe un profilo solenne e al contempo intimamente umano, e la regia, rigorosamente minimalista e imperniata sul dialogo diretto tra attore e spettatore, esalta il contrasto tra la travolgente follia amorosa e il dovere cavalleresco, cuore tematico dell’opera ariostesca.

L’iniziativa mira altresì a offrire al pubblico un autentico viaggio nell’epopea rinascimentale, reinterpretata alla luce delle sfide contemporanee: un’occasione per riflettere sulla capacità dell’arte di rigenerare il senso comunitario, stimolando una “contaminazione” virtuosa di saperi, linguaggi e sensibilità.

Biglietti

Intero: € 20,00

Ridotto: € 10,00

Informazioni e prenotazioni

☎ 338 844 8317 – 335 477 618

✉ presidenzacsfe@enriquezlab.org

www.enriquezlab.org

