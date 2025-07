Disponibile sul canale YouTube di Fase la puntata iniziale di “Buonavita”, il primo podcast dell’artista

Da venerdì 25 luglio, è disponibile sul canale YouTube di FASE (https://www.youtube.com/@fase_TV) la puntata d’esordio di “BUONAVITA”, il primo podcast dell’artista che prende il nome dall’omonimo singolo, uscito lo scorso venerdì su tutte le piattaforme digitali (https://pirames.lnk.to/Buonavita).

Il podcast, girato nel bar torinese Buonavita, luogo simbolico per l’artista e punto nevralgico del quartiere, approfondisce le radici del progetto, tra aneddoti, riflessioni e racconti legati alla nascita del brano.

Qual è il concetto di “buona vita”? È da questa domanda che prende spunto il nuovo podcast di FASE, un progetto che unisce musica, riflessione e testimonianza, e che cerca di dare voce a chi ogni giorno affronta sfide profonde con coraggio e umanità.

Le puntate, della durata di circa 15-20 minuti, escono di venerdì sul canale YouTube di FASE (https://www.youtube.com/@fase_TV) e propongono dialoghi aperti con ospiti speciali.

Ogni incontro ci guida, attraverso esperienze personali e punti di vista diversi, a riflettere sul vero significato del vivere bene.

Il primo ospite è il dottor Domenico De Biasio, coordinatore dei progetti di Casa UGI presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Il podcast viene registrato in presa diretta presso la caffetteria Buona Vita di Torino, in Corso Unione Sovietica 233.

È lì che, per caso, FASE ha alzato lo sguardo e ha letto Buona Vita. Una coincidenza felice, trasformata in ispirazione. Un luogo semplice, ma carico di significato, diventato il cuore del progetto, radicato nella vita vera, nella comunità e in quell’umanità silenziosa che solo certi luoghi sanno restituire.

Ogni puntata approfondisce non solo la genesi del brano “Buonavita”, ma anche le motivazioni personali, gli aneddoti e le riflessioni che hanno portato FASE a intrecciare musica e racconto in modo così diretto e sincero.

Altri articoli dietrolaradio su Dietro la Notizia