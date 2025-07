CBRE nel progetto di riposizionamento del Centro Commerciale Metropoli

CBRE, leader globale nei servizi e nella consulenza in commercial real estate, ha completato con successo il riposizionamento del Centro Commerciale Metropoli a Novate Milanese (MI), gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat), società specializzata in asset e investment management. Il progetto, avviato nel 2022, ha previsto il restyling delle facciate principali e delle torri carrabili del centro commerciale, terminando con l’inaugurazione di nuove insegne di rilievo all’interno della galleria.

Metropoli è uno dei primi centri commerciali nati nell’hinterland milanese ed è un centro di prossimità piuttosto radicato sul territorio. Con una superficie lorda affittabile (GLA) di circa 30.600 mq, l’offerta merceologica è composta da 72 unità retail, tra le quali brand come OVS, Cisalfa, oltre al marchio internazionale DM, 10 unità food & beverage e un ipermercato a insegna Coop.

Il team Retail Development Solutions di CBRE ha supportato il cliente dalla fase di beauty contest, per la selezione dello studio di progettazione, alla fase di project & construction management per il restyling delle facciate, che copre una superficie di circa 7.000 mq. Quest’ultima fase ha previsto il coordinamento del team di progettazione, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni tecnico amministrative e la supervisione dei lavori svolti nell’arco temporale di circa un anno.

Lo studio di architettura milanese Barreca & La Varra ha curato il progetto architettonico, partendo dalle linee guida sviluppate da CBRE Retail Development Solutions. Il progetto ha messo al centro sia il tema della sostenibilità, con la piantumazione di tre diverse tipologie di piante attentamente selezionate, sia l’obiettivo di dare un’immagine più contemporanea all’intervento, in particolare enfatizzando il carattere commerciale delle facciate.

Il team Leasing Retail Out of Town di CBRE si è occupato della commercializzazione dei nuovi punti vendita per un totale di circa 3.340 mq, portando al centro una serie di nuove aperture. Il primo arrivo in galleria è stato quello di JD Sports, il marchio di moda sportiva, che ha inaugurato uno store di 574 mq. A seguire, Unieuro, che con i suoi 1.832 mq arricchisce la proposta merceologica del centro, reintroducendo l’elettronica in galleria.

Successivamente, Sinsay, il brand che propone abbigliamento per tutta la famiglia e un’ampia gamma di prodotti per la persona e la casa, ha realizzato il suo punto vendita di 656 mq grazie all’accorpamento di quattro unità, coordinato dal team Retail Project Management di CBRE Retail Development Solutions.

Infine, Arcaplanet che ha aperto un nuovo locale di circa 277 mq, contribuendo ad arricchire ulteriormente l’offerta di prodotti e servizi di Metropoli. A queste nuove aperture hanno collaborato anche la Direzione del centro commerciale, il team Contract Advisory e il team Retail Development Solutions, che ha seguito anche l’attività di pilotage.

Queste importanti inaugurazioni contribuiscono a rinnovare l’attrattività del centro commerciale e a migliorare la competitività nel mercato.

“Il progetto di riposizionamento di Metropoli rappresenta un importante esempio di come un lavoro di squadra e un approccio innovativo possano trasformare un classico centro commerciale in un luogo moderno e attrattivo, aumentando l’appetibilità dell’immobile e l’impegno in ambito ESG”, dichiara Pier Luigi Paolettoni, Head of PM & Services Retail Out of Town Italy di CBRE. “Ora il centro commerciale è pronto ad affrontare nuove opportunità, grazie al lavoro sinergico tra Investire, il team CBRE e i suoi partner”.

“Siamo particolarmente orgogliosi del percorso di valorizzazione intrapreso con il restyling del Centro Commerciale Metropoli, un asset di rilievo nel territorio dell’hinterland milanese. Abbiamo infatti investito nella riqualificazione delle facciate e degli spazi comuni, arricchendo l’offerta con nuovi brand di rilievo e servizi, per renderlo ancora più attrattivo e competitivo in un mercato in continua evoluzione.

Riteniamo che questo intervento rappresenti non solo un’importante operazione di rilancio commerciale, ma anche un esempio concreto di come la rigenerazione degli spazi possa coniugare innovazione, sostenibilità e attenzione alle esigenze della comunità” ha dichiarato Rosario Grimaldi – Head of Office, Retail & Alternative di Investire SGR.

