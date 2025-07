A “La Spezia Estate Festival”: “Lo spettacolo di Ballantini”

Giovedì 10 luglio alle ore 21.30 in Piazza Europa il primo appuntamento con “LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL”, la rassegna culturale che ogni anno propone un ricco programma di spettacoli che vedono protagonisti grandi nomi del teatro, musicisti, performer e big della scena nazionale.

Sul palco DARIO BALLANTINI con “LO SPETTACOLO DI BALLANTINI – Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”.

“Lo spettacolo di Ballantini” porta in scena una scelta di trasformazioni doc dai suoi 40 anni di attività.

Dieci cavalli di battaglia interpretati dal suo sorprendente trasformismo, soprattutto quelli legati ad episodi curiosi che in tv non si sono visti e quelli maggiormente legati al mondo della musica.

Per ognuno, c’è il racconto dei retroscena, dagli incontri faccia a faccia imitatore-imitato, con relative conseguenze tragicomiche di una carriera sia televisiva (“Striscia La Notizia”) che teatrale, totalmente vissuta nei panni di altri.

Accompagnato dalla superba fisarmonica di Marcello Fiorini (suo partner anche in “Ballantini&Petrolini”) e materiali video, Dario farà sfilare come in un concerto a più ospiti, personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero ed altri, nonché l’indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera.

La regia-luci de Lo spettacolo di Ballantini è affidata, come in Da Balla a Dalla ed in “Ballantini&Petrolini”, a Massimo Licinio. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Dario Ballantini, i costumi sono di Dario Ballantini e Nadia Macchi.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita al Botteghino del Teatro Civico e su Vivaticket, ad eccezione dello spettacolo Filosofà, in vendita su Ticket One.

INFO: Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Corso Cavour n. 20), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19). Tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it

