Triestelovesjazz 19esima edizione 4 luglio–5 settembre 2025

un traguardo importante per il TriesteLovesJazz che l’anno prossimo spegnerà 20 candeline, intanto il festival promosso dal Comune di Trieste nell’ambito di “TriesteEstate” ed organizzato dalla Casa della Musica/Scuola di Musica55 con la direzione artistica di Gabriele Centis, è pronto a partire con la sua diciannovesima edizione: 24 eventi a partire da venerdì (4 luglio) fino a settembre.

Il palco di Piazza Verdi, quello del giardino dei Musei Sartorio e Winckelmann (senza dimenticare il consueto concerto all’alba sul Molo Audace) ospiteranno concerti con la partecipazione di protagonisti della scena del jazz mondiale (Bill Evans, Lori Williams, Sarah Jane Morris, JM World Big Band…), di vari artisti italiani, europei ed extraeuropei di primo piano e musicisti del territorio.

Il via, venerdì 4 luglio alle 21, sul palco del giardino del Sartorio con l’Organ Madness Trio: Daniele D’Agaro al sax e clarinetto, Mauro Costantini all’organo Hammond, U.T. Gandhi alla batteria, il trio attivo dal 1996 presenterà il cd omonimo. Il giorno seguente, sabato 5 sempre al Sartorio è in programma una delle voci jazz tra le più rilevanti del recente panorama italiano, quella di Emilia Zamuner che già da anni ha costituito un pregevole sodalizio con il bassista e contrabbassista Massimo Moriconi, leggenda vivente della musica italiana, da decenni al fianco dei più grandi nella musica leggera e jazz, italiani e non (basti pensare agli oltre 40 album registrati con Mina);

li accompagna il quartetto New Era. Per la prima metà di luglio, fitti gli appuntamenti al Sartorio: il 7 il TriesteLovesJazz trio con Marco Castelli al sax e il duo Giovanni Cigui (sax) ed Emanuele Filippi (piano), l’8 l’incontro musicale di Fausto & Serse e l’operetta in swing di Swing à la Carte (con Gino Cancelli), il 9 il quintetto di Robert Mikuljan nella serata in collaborazione con la Comunità Croata di Trieste, il 10 il ponte tra Est e Ovest di Simone Lanzi e l’etnojazz del Crveni Most, l’11 il ritratto in musica della straordinaria Nina Simone, il 12 il suono “tattile” del pianista Dell’Anna e l’affiatato duo austriaco HD2, il 15 il vibrafono di Pasquale Mirra e l’omaggio a Lead Belly del Davanzo 5et (con Ottolini), il 17 le forti suggestioni “in quell’angolo della strada” con Osaki Trio, il 20 l’originale creatività dei Luc Mabal e l’universo sonoro del basso di Giovanni Gregoretti.

Per i grandi ospiti in Piazza Verdi, si comincia il 18 luglio con la voce favolosa dell’americana Lori Williams straordinaria cantante jazz, soul e gospel, ma anche un’attrice musicale di talento, una didatta e una compositrice, con una super band europea; il 21 arriva Bill Evans, sassofonista statunitense di fama mondiale che ha debuttato sulla scena musicale internazionale negli anni ‘80 con Miles Davis (all’età di 21 anni) e con lui ha registrato sei dischi.

Ciò lo ha portato a fare tournée e registrazioni con artisti del calibro di John McLaughlin, Herbie Hancock e Mick Jagger, per citarne alcuni; a Trieste è accompagnato dalla VansBand AllStars. Il 25 luglio in Piazza suona la più importante orchestra internazionale giovanile jazz europea, la JM Jazz World Orchestra e il 26 la cantante e autrice britannica, icona del jazz moderno Sarah Jane Morris con “Sisterhood”, nuovo album e live omaggio ad alcune delle più grandi interpreti femminili della musica contemporanea, legate tra loro da un sentimento di vicinanza, di “sorellanza” appunto, per scelte artistiche e lotte personali e che sono state l’ispirazione di Sarah lungo l’arco del suo “viaggio musicale”: da Bessie Smith e Billie Holiday, da Nina Simone a Miriam Makeba, da Aretha Franklin a Janis Joplin, da Rickie Lee Jones a Patti Smith, fino ad Annie Lennox e Sinead O’Connor.

Ad agosto: appuntamento il 7 nel giardino del Museo Winckelmann con “Il respiro dell’Arte”, tra arte e musica, in omaggio ad alcuni dei più grandi pittori del Novecento. Il 10 agosto alle 4.50 il consueto suggestivo concerto all’alba sul Molo Audace, quest’anno con il pianista Emanuele Filippi. Chiude il festival, il 5 settembre alla Casa della Musica, il Premio Franco Russo. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito ad esaurimento posti.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia