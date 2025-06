Online il video ufficiale di “Mon Amour”, il nuovo brano della cantautrice Simona Salis

Da ieri venerdì 20 giugno, è online il video ufficiale di “MON AMOUR” (https://www.youtube.com/watch?v=5ekAEI5nSd0), il nuovo brano della cantautrice sarda SIMONA SALIS, contenuto nel disco “S’Anima” (https://pirames.lnk.to/Sanima).

“Mon amour” è un brano pop che parla di amore e presenza, raccontato attraverso una melodia calda e avvolgente. Il testo, alternando italiano e francese, esprime il valore dei gesti quotidiani e il desiderio di vicinanza costante. La scelta del francese aggiunge un tocco di romanticismo e internazionalità al pezzo.

«Il brano è nato da un giro di accordi di Ivan Ciccarelli – racconta Simona Salis – ricordo che ne rimasi subito rapita. La melodia è venuta fuori in pochi minuti, mentre per affinare il testo è stata necessaria qualche settimana in più. Per il ritornello sentivo il desiderio di lasciarmi trasportare altrove, immaginavo un vicolo parigino al tramonto, con le luci soffuse e un’atmosfera intima e suggestiva. È da quella visione che è nata la scelta di cantare in francese, la lingua dell’amore».

Il video, girato in Svizzera con la regia di Federico Mannato, ci accompagna all’interno di un ristorante dove coppie di ogni età rappresentano l’amore nelle sue diverse sfumature.

Simona attraversa i tavoli distribuendo rose dai colori vivaci, mentre i commensali, tra sorrisi e dolci carezze, raccontano con gesti semplici e sinceri quanto l’amore possa resistere nel tempo, se nutrito quotidianamente.

Il videoclip è impreziosito da una breve esibizione live di Simona, affiancata dal compagno Ivan Ciccarelli al cajón e dalla giovane figlia Lara al basso.

“Mon Amour” è uno dei brani contenuti nel nuovo album di Simona Salis, intitolato S’Anima. Il disco è un viaggio interiore che esplora le molteplici sfaccettature dell’anima, dando voce a emozioni profonde, ricordi lontani e legami che resistono al tempo.

Questa la tracklist dell’album:

“Mon Amour”, “Sono stata” feat. Antonella Ruggiero, “Tui ses”, “Passat su bentu”, “Patto de s’anima”, “Your voice”, “Mañana”, “A sutta a sutta” e “Su colori de s’anima”.

