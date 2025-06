Oggi l’associazione La Tenda, festeggia i 25 anni al S.Carlo

Venticinque anni sotto “La Tenda“.

Si festeggia oggi all’oratorio San Carlo, il 25esimo anniversario della associazione novatese, ospite il cantante Elio.

Gli eventi in programma iniziano al mattino con la messa e proseguono con un pranzo, anche da asporto con un menù che prevede pasta all’amatriciana, pasta al pesto, arrosto, salamelle, wurstel, patatine.

Nel pomeriggio i bambini avranno a disposizione i gonfiabili per giocare e dalle 15 prende il via la festa con stand de Gli Sgusciati, Piante e fiori, Inter club e realtà del territorio. Dalle 16 in poi laboratori creativi per tutti e dimostrazioni di baskin e di calcio integrato. Alle 17.30 una tavola rotonda con le realtà del territorio impegnate nel servizio ai più fragili, con la partecipazione di Elio.

Una delle attività dell’associazione La Tenda è un progetto sull’autismo, Gli Sgusciati, nato nel 2011, su richiesta di alcuni genitori di bambini e ragazzi con sindrome dello spettro autistico. «Sono stati fatti tanti passi in questi anni, da una organizzazione pressoché “artigianale” fatta di ascolto dei bisogni, di sperimentazione, di formazione, siamo arrivati a costituire un gruppo di lavoro consolidato che vede la presenza di psicologhe ed educatori, coadiuvati dall’indispensabile supporto dei preziosi volontari. Dal 2019, il progetto è attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 16 e accoglie bambini e ragazzi, con proposte personalizzate che tengano presente gli specifici bisogni di ciascuno», spiegano dall’associazione.

Gli utenti sono divisi, principalmente, in due gruppi e gli obiettivi prefissati sono di promuovere il senso di autoefficacia, incrementare l’autostima, promuovere la creatività, sviluppare abilità motorie, cognitive, di autonomia e altro ancora

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia