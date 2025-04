L’importanza della prevenzione: 5 esami da conoscere

Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione promosse da enti e istituzioni, la cultura della prevenzione fatica ancora a diffondersi.

Secondo i dati del 2023 raccolti dall’ultimo Osservatorio Sanità realizzato da UniSalute in collaborazione con Nomisma – su un campione rappresentativo di 1.200 persone – solo il 41% dei cittadini italiani si sottopone regolarmente a controlli medici.

L’esame di controllo più comune rimane il prelievo ematico, effettuato nell’ultimo anno da tre italiani su quattro (75%). Tuttavia emerge una tendenza a sottovalutare le prevenzione: tra le motivazioni figura l’abitudine a fare visite solo quando ci si sente poco bene (29%) e la convinzione di non avere bisogno di fare controlli (25%).

E nel quadro Europeo della prevenzione, come si colloca l’Italia? Secondo gli ultimi dati Eurostat, il nostro Paese si posiziona al decimo posto per spesa pro-capite destinata a esami e test diagnostici, con una media di 193 euro annui.

Nell’ottica di diffondere sempre di più la cultura della prevenzione, GS LOFT – realtà pioniera del biohacking coaching in Italia, fondata da Giacomo Spazzini, imprenditore, investitore e coach con oltre 13 anni di esperienza nel settore del wellness e della longevità – pone grande attenzione agli esami del sangue fondamentali per la salute, ma ancora poco conosciuti e diffusi.

All’interno dei suoi programmi, GS LOFT promuove il monitoraggio di parametri come Lipoproteina A, HOMA Index, Emoglobina Glicata, Omocisteina e Proteina PCR-hs, indispensabili per una valutazione più approfondita dello stato di salute.

“Questi esami vengono generalmente consigliati a persone con una predisposizione a determinate malattie o chi conduce uno stile di vita poco sano – spiega Giacomo Spazzini – Anche chi gode di buona salute, però, dovrebbe monitorare tali parametri per intervenire tempestivamente in caso di patologie non ancora conclamate, adottando strategie mirate: dall’ottimizzazione dell’alimentazione all’introduzione dell’attività fisica, fino, se necessario, a integrazioni specifiche o terapie farmacologiche. Spesso ci viene chiesto perché, nonostante la loro rilevanza, questi esami non siano ancora parte della routine diagnostica tradizionale, che tende a focalizzarsi su indicatori più noti come glicemia, colesterolo e pressione arteriosa. La verità è che si tratta di biomarcatori relativamente recenti, ancora poco diffusi nei protocolli standard di prevenzione, ma su cui la ricerca sta accendendo sempre più i riflettori. In particolare, il biohacking e la medicina di precisione, due pilastri centrali nei programmi di GS LOFT, stanno portando avanti una nuova visione della salute, più personalizzata e mirata, basata su una prevenzione attiva e consapevole”

Lipoproteina A, HOMA Index, Emoglobina Glicata, Omocisteina e Proteina PCR-hs: conoscerli può fare la differenza

