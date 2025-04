“Intrecci di vento, ventagli dalle Filippine” a Milano

Sabato 12 Aprile 2025, dalle 15:00 alle 17:00, il Museo Popoli e Culture del Centro PIME di Milano ospita “Intrecci di vento, ventagli dalle Filippine”, un laboratorio creativo dedicato agli adulti.

Il laboratorio prende le mosse dalla mostra temporanea “Arcipelago Vivo. Le Filippine: un mosaico di storie di forza e fragilità” e prendendo spunto dall’artigianato tradizionale filippino, i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di un ventaglio artigianale, ispirato ai tradizionali paypay filippini, intrecciati con foglie di palma buri o anahaw. Un’occasione unica per avvicinarsi a una forma d’arte antica e creare un oggetto originale, perfetto per affrontare la calura della bella stagione in arrivo.

“I laboratori e le esperienze creative non sono esclusivamente parte del mondo dei bambini: anche gli adulti possono trovare in questi contesti una preziosa occasione per imparare. L’apprendimento è un processo continuo, che attraversa tutte le fasi della vita e trova nei musei un luogo privilegiato”, spiega Francesca Moretti, Responsabile dei Servizi Educativi del Museo Popoli e Culture. “Mettersi in gioco attiva un processo generativo positivo. Crea legami, pensieri e relazioni che impattano sulla nostra vita di tutti i giorni”.

Il laboratorio è pensato per un pubblico adulto e non richiede competenze pregresse.

I biglietti per il laboratorio hanno un costo di € 10 acquistabili il giorno stesso presso la Biglietteria del Museo. È necessario iscriversi compilando il modulo online a questo link

Il laboratorio è dedicato agli adulti, si attiva con un minimo di 10 partecipanti e la prenotazione è obbligatoria.

Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo tra le culture. Il Museo Popoli e Culture è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

