Giovedì 10 aprile al Largo Venue di Roma Side Baby torna live con “Leggendario Concerto”

Imperdibile evento con SECRET SPECIAL GUEST, prodotto da THE BASE. NUOVA VENUE per il concerto programmato inizialmente il 10 aprile all’Orion Club di Roma.

Il pioniere della trap italiana dopo il concerto – evento ai MAGAZZINI GENERALI di MILANO, prodotto da INTERSUONI, che ha visto salire sul palco ospiti leggendari come Niky Savage, Diss Gacha, Mew, Disme, Fudasca, Wayne, Pyrex, DrefGold e nel gran finale Tony Effe, sarà live nella sua città per un evento che si preannuncia epico.

I biglietti per la data di Roma sono disponibili in prevendita su TicketOne.it https://www.ticketone.it/artist/side-baby/.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la la nuova venue.

“Leggendario Concerto” vedrà susseguirsi sul palco amici storici e nuove collaborazioni di Side, dando vita a uno spettacolo unico. Un live che sarà una vera festa, tra hit e i brani del nuovo album “Leggendario ”.

“Leggendario ” (https://wmi.lnk.to/leggendario) (Warner Music Italy), prodotto da Intersuoni, rappresenta un nuovo capitolo nella carriera solista di Side Baby, l’atteso progetto discografico promette di portare il suo stile inconfondibile a nuove vette, attraverso liriche intense e crude, accompagnate da produzioni contemporanee.

L’album arriva a tre anni di distanza dal precedente lavoro (Il Ritorno del Vero 2021) e riflette la crescita artistica e personale dell’artista, che ha saputo reinventarsi e continuare a evolvere, mantenendo sempre il contatto con le sue radici.

«In questo disco resto strettamente legato alle mie radici. Roma, continua a essere al centro della mia musica, e il legame che ho con la mia città e il quartiere di Testaccio è indissolubile. Ogni storia che racconto, ogni immagine che creo, nasce da questo profondo rapporto – dichiara Side Baby– In questo album ho voluto raccontare la mia quotidianità, le esperienze che vivo e tutto ciò che mi circonda. Ho sperimentato tanto, le collaborazioni sono nate in maniera spontanea, senza pressioni, e ognuna è stata una bomba, ha portato una carica unica a tutto il progetto».

https://www.instagram.com/sidebbaby/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia