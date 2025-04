CEM Ambiente: cambia la raccolta differenziata a Cologno Monzese

Parte dal 2 giugno 2025 un’importante novità nel sistema di raccolta differenziata del Comune di Cologno Monzese: arriva il sacco giallo del Multipak, che consentirà di raccogliere insieme gli imballaggi in plastica, le lattine e scatolette in metallo e contenitori tipo Tetra Pak®, come quelli del latte e dei succhi di frutta.

“Si tratta di un’evoluzione del sistema di raccolta differenziata già adottata con successo in numerosi Comuni italiani e nel territorio servito da CEM – spiega Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente –. L’introduzione del Multipak risponde all’esigenza di rendere la raccolta dei rifiuti più semplice e intuitiva per i cittadini, ma anche più efficiente per il sistema di gestione e più sostenibile dal punto di vista ambientale, grazie a un miglioramento netto nella qualità dei materiali avviati al riciclo. Siamo particolarmente soddisfatti che l’Amministrazione comunale di Cologno Monzese abbia scelto di attivare questa nuova abitudine, che coinvolge non solo le famiglie, ma anche le attività produttive, commerciali e di servizio”.

“L’introduzione del Multipak a Cologno – afferma Vincenzo Barbarisi, Assessore all’Ambiente – è parte di un percorso che punta a rendere la raccolta differenziata più chiara, più funzionale e più vantaggiosa per tutti. Semplificare le regole per i cittadini, migliorare i risultati in termini di riciclo e ridurre i rifiuti indifferenziati ci permetterà di ottenere benefici concreti sia sul piano ambientale che economico. È un passo avanti verso una città più consapevole e attenta alle sfide del futuro”.

COSA CAMBIA PER I CITTADINI

Con l’introduzione del sacco giallo, si dovranno raccogliere insieme:

Imballaggi in plastica (bottiglie, flaconi, vasetti, vaschette, bicchieri, piatti, sacchetti, ecc.)

Imballaggi in metallo (lattine, barattoli di conserve, scatolette di tonno, ecc.)

Confezioni tipo Tetra Pak® (contenitori del latte, succhi, ecc.)

LA RACCOLTA

La raccolta del Multipak sarà effettuata una volta a settimana, secondo un calendario che sarà distribuito ai cittadini prima dell’avvio del nuovo servizio. Anche secco e carta verranno raccolte una sola volta a settimana. La raccolta dell’umido rimarrà invariata con il passaggio di raccolta due volte a settimana.

LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI

Il sacco giallo sarà consegnato gratuitamente a tutte le famiglie, senza alcun costo aggiuntivo, direttamente a casa. La distribuzione comincerà dal 6 maggio e, insieme al sacco giallo, i cittadini riceveranno anche il sacchetto di carta per la raccolta dell’umido.

ATTENZIONE A VETRO E CARTA

L’introduzione del Multipak comporta anche due importanti modifiche:

Il vetro sarà raccolto da solo e non più insieme alle lattine che vanno nel Multipak

I contenitori tipo Tetra Pak® non dovranno più essere conferiti nella carta, ma nel nuovo sacco giallo del Multipak

COSA CAMBIA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Anche le utenze non domestiche, come esercizi commerciali, aziende, uffici pubblici, poste e banche, dovranno rispettare le nuove modalità di conferimento dei rifiuti previste per il Multipak. Riceveranno una dotazione dedicata di sacchi gialli e tutte le istruzioni necessarie, analogamente a quanto previsto per le utenze domestiche.

PER INFORMAZIONI

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile consultare i canali istituzionali del Comune (sito web, social, comunicazioni cartacee) dove saranno pubblicate tutte le informazioni dettagliate.

Info anche sul sito: eventicem.it/colognomultipak/

