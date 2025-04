Bollate: XXV Aprile 2025, la Liberazione compie 80 anni

Quest’anno ricorre l’80° anniversario della Liberazione, una data storica che il Comune di Bollate celebra con un programma ricco di eventi culturali e artistici per onorare la memoria della Resistenza e dei suoi protagonisti.

Dalla letteratura alla musica, dal teatro al cinema. Per quindici giorni la città sarà animata da incontri con autori, spettacoli, concerti e presentazioni che coinvolgeranno cittadini di tutte le età in un percorso di riflessione sulla libertà e la democrazia.

Il programma

14 aprile, ore 21.00

Verso il 25 aprile.

Un dialogo tra la storica e scrittrice Benedetta Tobagi con lo scrittore bollatese Marco Balzano

In Biblioteca

15 Aprile, ore 18.00

Proiezione del docufilm VIGNETTA 30.01.1945 – 30.01.2025

Il progetto raccoglie le testimonianze di coloro che hanno ancora memoria di quel tragico 30 gennaio 1945, e di chi c’era in quel freddo giorno di gennaio.

In Biblioteca

16 Aprile, ore 21.00

Presentazione del libro Anna come tanti

Un racconto in versi che ricorda l’esperienza partigiana di alcuni cittadini bollatesi. Interverranno l’autore Gianfranco Morelli e Giuseppe Nigro.

In Sala Consiglio comunale

23 Aprile, ore 21.00

Concerto di Cisco e gli ex Modena City Ramblers

Presentazione del nuovo live “Riportando tutto a casa 30 anni dopo” che propone la cultura e la curiosità per le radici raccontata attraverso i racconti tramandati dagli anziani sui partigiani e sulla guerra e i canti delle mondine.

Piazza Aldo Moro

25 aprile, dalle ore 9,30

Celebrazioni istituzionali

L’Amministrazione comunale commemora questo momento importante della nostra storia con la cerimonia che, come di consueto, inizierà con la deposizione delle corone.

Ore 9,30 – Deposizione corone al Monumento ai Caduti – Cimitero Centrale, Alzabandiera; Onore ai caduti presso il Cippo del Grappa; Lapide Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; Onore alle Vittime della Vignetta; Lapide Mario Rebosio; Sacrario ai Caduti.

Ore 10,30 – Piazza C.A. Dalla Chiesa per deposizione corona

Ore 10.45 – Ritrovo in piazza Aldo Moro – alzabandiera e Interventi del Sindaco, della Sindaca junior e delle autorità presenti.

A fine celebrazione si terrà la proiezione del video sulla Liberazione, con la partecipazione degli studenti delle scuole e del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. In Aula consiliare.

26 aprile | Due iniziative al Teatro LaBolla

• Alle ore 18.00, presentazione del Libro “Colore Politico: Antifascista” Nel foyer del Teatro LaBolla, sarà presentato il libro sugli antifascisti bollatesi schedati al casellario politico centrale di Roma dalla metà degli anni 20. Interviene il professore Massimo De Giuseppe

• Alle ore 21.00, spettacolo teatrale. Il Duce delinquente di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia. Racconta la Storia lasciando parlare i fatti e chi l’ha vissuta. Per riflettere sul fascismo sui resistenti che l’hanno combattuto.

28 Aprile, ore 21.00

Presentazione del libro “Malati di Libertà”

La storia della rete resistenziale creatasi attorno all’ospedale e al quartiere di Niguarda con testimonianze dirette e documenti. Presenti gli autori: Daniele Pascucci, Riccardo Degregorio, Alessandro Schiavoni, Carlo Celentano. Modera il giornalista Roberto Iasoni.

In Biblioteca

29 Aprile, ore 21.00

Concerto Bandistico per l’80° della Festa della Liberazione

L’Orchestra di Fiati “A. Toscanini” Città di Bollate propone un evento musicale significativo, in cui si esibiranno 35 musicisti dell’orchestra e verranno eseguiti brani di alcuni dei più grandi compositori italiani.

Piazza C.A. dalla Chiesa

Tutti gli eventi per le celebrazioni sono promossi da Comitato d’Onore costituito in occasione dell’80° Anniversario della liberazione.

Il Comitato d’Onore è composto dall’Amministrazione comunale con: ANPI; ANPC, Associazione Nazionale Carabinieri; Associazione Nazionale Alpini, Protezione Civile/SEO, Associazione Amici di Madonna in Campagna, Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, l’Orchestra di fiati Toscanini e le tre direzioni scolastiche del territorio (IC Montessori, IC Brianza, IC Rosmini).

