Alberto Angiolucci: lo chef torna in Sicilia e rielabora i sapori della sua terra

Dopo aver maturato una solida formazione nei più prestigiosi ristoranti in Italia e in Europa, Alberto ha deciso di tornare nella sua amata Sicilia, portando con sé una visione culinaria personale che fonde tecnica, ricerca e rispetto per il territorio.

Il suo percorso internazionale gli ha permesso di affinare abilità e competenze che oggi applica con grande originalità nei suoi patti. La sua idea di cucina è un incontro perfetto tra la tradizione siciliana e le nuove tecniche culinarie, con un particolare focus sull’uso del pesce, elemento centrale della sua proposta gastronomica.

La frollatura del pesce, una tecnica che esalta i sapori e migliora la consistenza, è uno degli esempi della sua capacità di innovare, pur rimanendo fedele alla materia prima locale.

Alberto lavora con ingredienti freschissimi, di stagione, rigorosamente a chilometro zero, creando piatti che raccontano il territorio e la cultura siciliana in chiave moderna.

“Angiò Macelleria di Mare”, nasce proprio con l’obiettivo di riscoprire la cucina del mare siciliano, ma con un occhio sempre rivolto alla sostenibilità, qualità e innovazione.

https://albertoangiolucci.it

