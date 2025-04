“4GOT10” (The Orchard): album omonimo dei 4GOT10, la band underground torinese

Giovedì 17 aprile esce in digitale “4GOT10” (The Orchard), album omonimo dei 4GOT10, la band underground torinese che lanciò le carriere di Luca “Vicio” Vicini (Subsonica) e Alberto “Vacchio” Vacchiotti (Fratelli di Soledad) ora tornata dopo oltre 25 anni.

Insieme ai veterani del gruppo, a completare la formazione si affiancano Marco “Mark” Previato, Elena “Ele” Crolle, Mattia “Matt” Barbieri e Iacopo “Ia” Arrobio.

È attivo il pre-save: https://orcd.co/4got10

Il sound del disco parte dalle sonorità West Coast, molto care alle origini della band, per giungere a un city pop fresco e attuale. I testi raccontano relazioni e sentimenti in tutte le declinazioni possibili partendo dalla più importante: quella con sé stessi.

TRACKLIST “4GOT10”:

“910025”

“Back to the Innocence”

“I’m Livin’ in Love”

“For This Moment”

“Change Your Soul”

“Do the Right Thing”

“Falling”

“A Mess Around Your Heart”

“When the Sun Goes Down”

“Rollercoaster Run”

“Everybody Loves Everybody Hates”

“One Second Chance”

“Don’t Stop”

