Rigenerazione urbana, agevolare rapporti pubblico e uffici

Cambiano le modalità di interlocuzione degli uffici della Direzione Rigenerazione urbana con il pubblico. L’obiettivo è quello di agevolare il più possibile i rapporti tra gli uffici e l’utenza, professionisti e non, pur con l’esigenza di disciplinare il servizio di ricevimento e la relativa tracciabilità, oltre che di tutelare la professionalità e la sicurezza dei dipendenti comunali.

Per questo l’Assessorato ha approntato diverse misure che si muovono su piani differenti per raggiungere lo stesso scopo: facilitare, favorire e velocizzare i rapporti con chi, a vario titolo, abbia necessità di interagire con gli uffici comunali in materia edilizia o urbanistica o di fare richiesta di documenti.

Le disposizioni sostituiscono e superano quelle del novembre scorso, utili in un momento particolarmente delicato e concepite fin da subito come temporanee.

“I nostri sforzi sono stati tesi a trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di tutela degli uffici e quella del pubblico di ricevere le corrette informazioni – commenta l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Anche il TAR, con una recente sentenza, ci ha confortato nella decisione che avevamo preso di limitare i contatti allo stretto necessario. Decisione che, pur necessaria in quel momento, abbiamo sempre pensato come transitoria. Ci siamo impegnati per ripristinare il prima possibile le modalità di interlocuzione precedenti e anche per trovarne di nuove, in un’ottica di ricerca della trasparenza e nella direzione di agevolare il rapporto tra Comune e cittadinanza”.

Prosegue, innanzitutto, l’attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico, per richieste di informazioni su questioni non strettamente tecniche, cui verrà data risposta via e-mail, pec, comunque in forma scritta e tracciabile.

Sito

Sempre attraverso il portale del Comune, al link, sarà nuovamente possibile effettuare la prenotazione telematica dei seguenti servizi: informazioni relative a oneri, a Ucredil/Cementi armati, appuntamenti per la risoluzione di tematiche complesse per pratiche in corso di trattazione.

Qualora l’utente chieda che all’incontro sia presente un legale, l’appuntamento dovrà essere richiesto e fissato con il dirigente competente, che valuterà l’eventuale assistenza legale di cui avvalersi.

Entro qualche settimana, inoltre, le richieste di accesso agli atti dei fascicoli edilizi comunali saranno gestite, attraverso un portale dedicato raggiungibile dal sito del Comune, da un concessionario (Microdisegno con Maggioli e Coopservice) che si occuperà anche della digitalizzazione di tutti i fascicoli.

Il Comune di Milano ha infatti avviato, da novembre scorso, una concessione del servizio di digitalizzazione e visure dell’intero archivio dei fascicoli edilizi, della durata di 13 anni, che consentirà una lettura analitica dei singoli componenti dei fascicoli (elaborati, istanze, provvedimenti, atti interni, convenzioni e altro), garantendo valore probatorio delle copie informatiche.

Il nuovo portale web del concessionario consentirà di effettuare la ricerca in autonomia dei fascicoli edilizi in un database unico, che sarà completato entro i primi sei anni della concessione.

Selezionando il fascicolo di interesse, previo pagamento tramite PagoPa dei diritti di ricerca (oltre Iva), l’utente potrà inoltrare la richiesta di accesso agli atti del fascicolo edilizio di interesse, visualizzandone la disponibilità in anteprima con l’opportunità di selezionare i singoli documenti di cui richiedere copia digitale.

Nel caso in cui non si individui la presenza di fascicoli edilizi all’interno del database unico, sarà comunque possibile farne richiesta mediante una ricerca libera che verrà effettuata dal concessionario.

