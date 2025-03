Rho, Villa Burba si trasforma in un mondo incantato

Installazioni che trasformano il giardino storico di Rho in un mondo incantato, musiche ipnotiche che tengono incollati ai giochi di colori, percorsi suggestivi che catturano adulti e bambini: Magic Light Garden Experience è stata inaugurata la sera di domenica 16 marzo a Villa Burba di Rho con sei installazioni di artisti e scenografi internazionali che animano il parco seicentesco e invitano a rallentare il passo per godersi questo singolare tuffo nella natura.

L’inaugurazione ha anticipato il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine, di assessori e consiglieri comunali, delle forze dell’ordine, del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, di rappresentanti delle scuole, del mondo del commercio locale, degli sponsor, dei media, della protezione civile, di Csbno, Fondazione Teatro Civico e altre realtà culturali della città, di Fondazione Fiera Milano e Fondazione comunitaria Nord Ovest Milano. Presenti anche Roeland Stagler del Consolato Olandese; il conduttore Alvin (il rhodense Alberto Bonato); le influencer Elisabetta Roncati (@artnomademilan) e Chiara Cazzamali (@megliounpostobello).

“La città vive un periodo di grandi cambiamenti, con trenta progetti di rigenerazione urbana, costruzione e riqualificazione di spazi – ha spiegato l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Villa Burba è uno degli edifici che hanno beneficiato di fondi PNRR veicolati dalla Regione per i restauri interni delle sale e del giardino storico. Tutto questo impegno sugli immobili non può non essere accompagnato da una riflessione sull’utilizzo di ogni spazio, su come abitarlo. A Villa Burba si è fatto un grande lavoro con le associazioni del territorio e avevamo in mente anche qualcosa di ambizioso, che potesse accendere i riflettori su questa struttura e il suo giardino. Ed è così che, dopo l’incontro con Beit Events, abbiamo avuto l’idea di qualcosa di inedito, di nuovo, per vivere la Burba sotto una nuova luce. Per tanti anni questo giardino è stato vissuto come un qualsiasi spazio verde, in realtà è un parco storico, con alberi centenari di una bellezza incredibile. Questo percorso ci permette di valorizzare questo patrimonio storico”.

Main sponsor del progetto è Nuovenergie (presente la presidente Claudia Zanetti) che, insieme a MastrOrlando (presente Orlando Zoccari), Le Bistot – Caffè Letterario Burba, Rho Center e Ferretticasa, ha contribuito alla nascita dell’installazione, curata da Beit Events, un’agenzia specializzata nella realizzazione di esperienze emozionali.

“Le realtà che sostengono la cultura sul territorio insieme con alcuni sponsor guardano a una città che cambia, si sviluppa, investe nel suo futuro e nel proporsi come un luogo bello e piacevole, dove tutti possono stare insieme”, ha evidenziato l’assessora Giro, ringraziando anche il lavoro di squadra svolto da molti uffici comunali.

Raffaella Colombo, di Beit Events, presente con il Ceo Mauro Dorigo, ha presentato così l’agenzia che ha realizzato gli allestimenti: “Facciamo vivere esperienze emozionali, creiamo grandi format per la partecipazione del pubblico. I percorsi di luce sono uno dei migliori che proponiamo. Li abbiamo proposti all’orto botanico di Roma e al Giardino della Reggia di Monza, tutto fa parte di un grande circuito internazionale: si possono trovare installazioni in misure diverse, create apposte per i singoli parchi, ugualmente emozionali. Il giardino di Villa Burba si estende solo su un ettaro e mezzo ma ha tutti gli ingredienti che ci vogliono: servono alberi e qui ne avete di spettacolari, alti anche sessanta metri. Abbiamo cercato di valorizzarli, speriamo che sia l’occasione per scoprire un posto segreto nella città. Questo gioiello verde è una bomboniera e sono appena spuntate le gemme su molte piante. Quando accederete, rallentate il passo e il pensiero. Corriamo sempre da tutte le parti, prendetevi 40 minuti di passeggiata lenta. Ogni opera è accompagnata da una sua musica, ascoltatela. Il parco è poi valorizzato con tanti punti luce proprio per mettere in evidenza alcune delle sue splendide piante”.

Magic Garden Light Experience sarà visitabile tutti i giorni fino al 30 marzo dalle 19.00 alle 22.00. Per accedervi bisogna acquistare in anticipo i biglietti d’ingresso online sul portale Vivaticket o al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19.

