Patrizia Cirulli in concerto a Rimini, in aprile

Patrizia Cirulli annuncia due concerti per presentare dal vivo il suo nuovo album, “IL VISIONARIO (FRANCESCO D’ASSISI)” (Egea Music), disponibile in fisico e in digitale (https://link.egeamusic.com/ilvisionario).

L’11 aprile, alle ore 21.00, la cantautrice si esibirà a San Leo (Rimini), presso il Palazzo Mediceo (Piazza Dante Alighieri, 14) e il 12 aprile, sempre alle ore 21.00, a Montefiore Conca (Rimini), presso il Teatro Malatesta (Via della Repubblica, 4). L’Ingresso è a offerta libera senza prenotazione.

In queste due occasioni, Patrizia Cirulli sarà accompagnata dal chitarrista Marcello Peghin, dalla violinista Maria Vicentini e dal percussionista Paolo Zuddas.

Il progetto discografico è una reinterpretazione in chiave acustica di “L’infinitamente piccolo”, album di Angelo Branduardi, nel quale il cantautore musicò le Fonti Francescane, raccolta di testi di Francesco e Chiara d’Assisi e si presenta come un omaggio intimo ed elegante al compositore e alla poetica del santo umbro.

L’interpretazione della cantautrice, eseguita con profondità e delicatezza, crea un ponte emozionale in grado di fondere poesia e musica. Patrizia Cirulli regala all’ascoltatore un’inedita celebrazione al femminile, trasportandolo in una dimensione universale di consolazione e pace.

Le sonorità dell’album sono minimali, in armonia con il messaggio francescano di semplicità ed essenzialità, con la partecipazione del chitarrista Marcello Peghin, della violinista Maria Vicentini e del percussionista Paolo Zuddas.

Il progetto discografico vede, inoltre, la partecipazione di musicisti e cantautori provenienti da diversi universi musicali, quali Rosario Di Bella nel brano “Il Sultano di Babilonia e la prostituta”, Kalika in “Audite poverelle” e il Coro Su Concordu e Su Rosariu di Santulussurgiu nel brano “La morte di Francesco”.

Di seguito la tracklist dell’album:

1. “Il cantico delle creature”

2. “Il sultano di Babilonia e la prostituta” con Rosario Di Bella

3. “Il lupo di gubbio”

4. “Audite poverelle” con Kalika

5. “Divina commedia: Paradiso, canto XI”

6. “Il trattato dei miracoli”

7. “Nelle paludi di Venezia Francesco si fermò a pregare e tutto tacque”

8. “La regola”

9. “La predica della perfetta Letizia”

10. “La morte di Francesco” con Coro Su Concordu e Su Rosariu di Santulussurgiu

11. “Salmo”

