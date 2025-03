Lainate, gazebo raccolta firme per petizione linea z617

Gazebo in Largo Vittorio Veneto, sabato mattina per promuovere una raccolta firme a sostegno dei cittadini pendolari e contro l’arretramento del capolinea da Milano Lampugnano a Molino Dorino con la soppressione della fermata in Viale Certosa.

“La scelta dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di arretrare il capolinea da Milano Lampugnano a Molino Dorino è un grave danno anche ai nostri concittadini che usano abitualmente la linea 617 per raggiungere Milano per studio o lavoro. Il Sindaco Landonio intervenga a tutela dei lainatesi pendolari che pretendono dei risultati concreti, le sue iniziali disponibilità al confronto sono finite nel nulla. Stiamo pagando a caro prezzo le decisioni sempre più milanocentriche del centrosinistra che governa Milano e Città Metropolitana“.

Estesa quindi anche a Lainate la raccolta firme promossa dalla Lega a sostegno della mozione dei consiglieri Colombo e Cucchi per difendere i pendolari danneggiati dai tagli alle linee.

Il consigliere leghista di Città Metropolitana, Colombo, conclude poi affermando che porteranno le firme raccolte in piazza direttamente in Città Metropolitana: “Siamo disponibili a condividere questa battaglia con tutti i comitati e gli amministratori locali che vogliono difendere il diritto alla mobilità sul territorio della provincia. Invitiamo i cittadini Sabato al gazebo in Largo Vittorio Veneto davanti alla Villa Litta“.

