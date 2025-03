La Biblioteca Popolare di Rho ha nuova casa a Villa Burba

La biblioteca Popolare ha una nuova casa a Villa Burba. Qui troverà sede, parteciperà alla gestione del servizio prestiti della Biblioteca Comunale, continuerà la sua attività associativa producendo in autonomia iniziative, laboratori, ricerche – in particolare gestendo direttamente il Centro di Documentazione Locale – e collaborerà nell’organizzazione di eventi culturali in una realtà in crescita, valorizzata dai recenti restauri di villa e parco.

In centro rimane comunque attivo un punto di prenotazione, ritiro e restituzione di materiali in prestito, nella sede del Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, dotato ora anche di un utile Box Restituzione Libri gentilmente donato da Biblioteca Popolare, collocato sul lato di via Garibaldi.

Così commenta Alberto Pessina, presidente di Biblioteca Popolare Aps: “Una storia che dura dal 1908 non poteva essere interrotta, anche se la sede di sempre – in via De Amicis, presso le vecchie gloriose scuole elementari – è stata inattivata in vista dei lavori di ridefinizione del centro. Ci siamo chiesti come trasformare una criticità in un’opportunità per i cittadini di Rho. Perché sono loro da sempre i veri protagonisti della storia ultracentenaria della Popolare: la fondarono di loro iniziativa, l’hanno tenuta in vita ostinatamente con il loro impegno volontario, le hanno costruito attorno una libera associazione che ha prodotto innumerevoli iniziative culturali, custodendo in modo particolare la storia e l’identità della comunità rhodense”.

L’assessora a Cultura Valentina Giro così precisa: “L’Amministrazione comunale ha proposto che in questo periodo di transizione la Popolare trovi sede in Villa Burba, polo culturale che ospita già la Biblioteca Comunale, sorella più giovane ma più grande. Il vantaggio è quello di una importante sinergia, perché le due squadre coordineranno la loro operatività in un servizio prestiti unificato, che conterà sulla disponibilità di volumi sia della Comunale sia della Popolare, oltre a iniziative culturali da sviluppare insieme. Questa sinergia si attiva in contemporanea alla riorganizzazione complessiva del servizio bibliotecario di Villa Burba, che sarà nuovamente aperta con un orario completo da lunedì al sabato, sia per la sezione adulti che ragazzi. Un importante passo avanti che permetterà di offrire più servizi e opportunità culturali e sociali”.

Per le amiche e gli amici della Popolare si tratterà solo di fare un pezzetto di strada in più e raggiungere un luogo tra i più belli della città per ritrovare le bibliotecarie con i loro consigli di lettura e di varia umanità; perché, si sa, la qualità di un servizio sta anche nelle relazioni che si creano tra chi lo presta e chi lo riceve.

Il nuovo orario del servizio bibliotecario garantirà 52 ore di apertura settimanali per la sezione adulti e 23,5 ore per la sezione ragazzi, così articolato:

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì:

Sezione Adulti 9:30-18:30

Sezione ragazzi 15:00-18:30

Martedì:

Sezione Adulti 11:00-18:30

Sezione ragazzi15:00-18:30

Sabato:

Sezione Adulti 9:30-18:00

Sezione ragazzi 9:30-12:30/ 15:00-18:00

Ulteriori informazioni

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia