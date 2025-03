BIM Distribuzione è lieta di annunciare l’arrivo nei cinema italiani dal 24 aprile del film ” In viaggio con mio figlio”,

(titolo originale Ezra) diretto da Tony Goldwyn (qui nella doppia veste di regista e attore).

Il film è un road movie commovente e divertente dove tre generazioni a confronto si trovano ad affrontare il tema dell’incomunicabilità, dell’accettazione, della necessità di perdonarsi e della complessità dell’essere genitore.

Max (Bobby Cannavale) è un padre separato con un figlio speciale di undici anni di nome Ezra (interpretato dal giovanissimo William A. Fitzgerald, realmente affetto da disturbo dello spettro autistico) da gestire insieme alla sua ex moglie Jenna (Rose Byrne).

Accantonato il precedente lavoro per seguire il figlio, Max si è reinventato stand-up comedian, ma la sua carriera fatica a decollare, nonostante gli sforzi della sua agente (interpretata da Whoopi Goldberg).

Un giorno Ezra viene espulso da scuola, mettendo in difficoltà i due genitori, che si trovano in disaccordo sulla necessità o meno di iscriverlo a una nuova scuola per bambini con esigenze speciali.

A complicare il tutto, una sera Ezra scappa di casa e ha un incidente, il timore dei medici è che il bambino si sia messo volontariamente in pericolo.

Per Max è troppo, non è intenzionato a lasciare che i medici imbottiscano suo figlio di farmaci e tranquillanti.

Mentre tutti dormono, prende Ezra e lo porta via, in un viaggio improvvisato attraverso il Paese che diventerà per entrambi l’inizio di una nuova tenera avventura.

Complice silenzioso, anche se contrario a questo folle piano, è il nonno Stan, personaggio scorretto, diretto ma dal cuore d’oro interpretato dal veterano di Hollywood Robert De Niro.

https://bimfilm.com

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia