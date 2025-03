Cerimonia in memoria delle vittime del Covid

Per la mattina di martedì 18 marzo 2025, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, il Comune di Rho organizza una cerimonia che si svolgerà alle ore 11.00 accanto al Memoriale “Grande Parentesi”, nei Giardini Giovanni Pesce di Corso Europa 204.

Il Sindaco Andrea Orlandi deporrà una corona al monumento inaugurato il 26 giugno 2021 e realizzato dall’artista Grazia Varisco, scelta con la collaborazione del Museo della Permanente di Milano. Dopo il suono del Silenzio, si terranno i discorsi celebrativi.

A cinque anni dall’inizio della terribile pandemia che ha causato numerosi decessi anche sul nostro territorio, l’Amministrazione Comunale intende commemorare la memoria delle vittime del coronavirus ricordando al contempo lo straordinario impegno degli operatori sanitari attivi negli Ospedali e nelle strutture medico sanitarie, pubbliche e private, della comunità di Rho.

“La memoria di quanto accaduto e dello straordinario impegno di chi si è speso al servizio di tutti fanno parte di noi, non si cancellano facilmente – precisa il Sindaco Andrea Orlandi – La data del 18 marzo consente di dire ancora una volta grazie agli operatori sanitari e ai tanti volontari che si attivarono in città, mentre continuiamo a piangere chi non è stato possibile salvare”

