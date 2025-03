“6 1 Mito”, oggi in Villa Venino a Novate Milanese

“6 1 Mito”. E’ questa l’iniziativa proposta oggi alle 18 in Villa Venino a Novate Milanese, l’autore Alessandro Tacconi si esibirà in un monologo estremamente attuale sui miti greci, accompagnato dalle opere di Micaela Picasso.

Si parlerà di quando la Patafisica approdò nell’antica Grecia, non solo la presentazione di un libro, ma un recital teatrale di Alessandro Tacconi.

«I miti non sono mai esistiti dicono gli scettici. Sono tutti racconti di fantasia! Ah sì, e allora le figure giganti sulle Ande? I templi greci o le chiese di casa nostra. Le statue in India del dio elefante o del dio scimmia? Al massimo si sono estinti, ma non così tanto. Diciamo che da qualche secolo sono diventati un po’… polverosi. Ecco una bizzarra, irriverente e sorprendente rilettura di sei miti che, guarda il caso, ci spiegano ancora una volta come vanno le cose del mondo. Once again, ieri come oggi!», spiega Alessandro Tacconi.

L’autore è il fondatore dell’ensemble teatrale Acetico Glaciale: regista, attore, drammaturgo, animatore culturale con una passione smodata per il surreale e il grottesco. E’ un satrapo patafisico devoto al culto di Alfred Jarry.

Produce spettacoli dalla fine degli anni Novanta con l’ensemble teatrale Acetico Glaciale. Micaela Picasso è direttrice editoriale a Metainitaly e lavora come docente allo Ied. Una serata in cui arte teatrale, arte pittorica, letteratura e mitologia greca si uniranno in uno spettacolo irriverente e profondo.

Appuntamento alle 18 in Villa Venino, ingresso gratuito.

