A grande richiesta, dopo il successo delle date primaverili che si avviano al completo sold out, il calendario di appuntamenti di “SereNata a Napoli” – il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli – si arricchisce di nuovi imperdibili date.

Dagli Scavi di Pompei, alla Cavea Auditorium Parco della Musica passando da Spoleto fino al Teatro Romano di Verona, solo per citarne alcune, continuerà il racconto di Serena Rossi di una città dalle mille contraddizioni e dall’anima femminile, un viaggio emozionante e intenso, fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per raccontare una città leggendaria e affascinante

Napoli, sirena mitologica e cuore pulsante, prende vita sul palcoscenico attraverso le melodie e i racconti che l’hanno resa eterna. Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai suoni delle feste popolari alle ninne nanne che hanno cullato generazioni, Serena Rossi dedica alla sua città una serenata piena di amore, nostalgia e ammirazione.

Lo spettacolo – prodotto da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative – diventa così un mosaico di storie, canti e leggende che affondano le radici nel cuore di una terra incastonata tra il Vesuvio e il mare.

Con la delicatezza della sua voce e la forza delle sue interpretazioni, Serena Rossi riporta in vita l’essenza immortale di Napoli: i suoi misteri, la sua filosofia, la sua religione e la sua musica, che accompagna la città da sempre.

E lo fa accompagnata da un incredibile orchestra composta da sei elementi, parte viva dello spettacolo, guidata dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

“SereNata a Napoli” non è solo uno spettacolo: è una dichiarazione d’amore. È l’omaggio di Serena Rossi alla città che l’ha cresciuta e ispirata, un invito a lasciarsi incantare da una Napoli che vive e vibra, che soffre e si innamora, che risuona di storia e di futuro.

TOUR ESTIVO

25 Giugno – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

17 Luglio –Real Sito di Carditello San Tammaro (CE)

29 Luglio – Anfiteatro degli Scavi -Pompei

1 Agosto – Teatro di Verdura, Palermo

8 Agosto – Teatro Romano, Spoleto

10 Agosto – Teatro della Versiliana, Marina di Pietrasanta

23 Agosto – Arena Virgilio, Gaeta

27 Agosto – Sferisterio, Macerata

5 Settembre – Oasi dei Battendieri, Taranto

13 settembre – Teatro Romano, Verona

