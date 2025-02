Maria Esposito, (interprete di Rosa Ricci), Giovanna Sannino (Carmela), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e due new entries del cast Manuele Velo (Tommaso) e Alfonso Capuozzo (Simone) ospiti della puntata di Conversazione edizione Sanremo

Dopo aver annunciato Mare Fuori Confessioni- dal 26 febbraio su RaiPlay- e i nuovi episodi di Mare Fuori – dal 12 marzo le prime sei puntate su RaiPlay e dal 26 marzo su Rai 2 – i ragazzi della serie accennano della nuova stagione e dichiarano di avere tutti una maturità diversa, di essere cresciuti e che molte saranno le novità legate soprattutto ai sei nuovi personaggi e ai loro mondi da esplorare.

Consigli di recitazione

Così Maria Esposito a Conversazione

“Ho paura del giudizio degli altri ma ho imparato a giudicarmi da sola, ho imparato a credere in quello che faccio. Bisogna studiare e non fermarsi e andare avanti come un treno.”

Così Giovanna Sannino

“Bisogna essere tanto tanto curiosi, di qualsiasi cosa. Perché in questo mestiere serve tanta curiosità”

Così Giuseppe Pirozzi

“Non bisogna smettere mai di sognare senza fermarsi davanti ai pregiudizi”

Così Domenico Cuomo

“Il giudizio è un’illusione di tutti che non serve a niente. E’ il male! Anzi il giudizio è una guerra e qualsiasi tipo di guerra si vince solo smettendo di fare la guerra. Sul set, nella vita e in qualsiasi momento… basta giudizio e pregiudizio perché sono illusioni e sono falsità”

