“MAYHEM”, il settimo album in studio di Gaga, uscirà il 7 marzo in tutto il mondo ed è un ritorno alle origini pop dell’artista e affronta i temi del caos (come indica il titolo) e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire.

La cover è suggestiva e dal forte impatto visivo, così come la poliedrica artisticità di Lady Gaga ci ha ormai abituati.

“L’album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano”, ha dichiarato Gaga.

Lungi dall’essere un ritorno nostalgico, “MAYHEM” reinventa il suo sound iniziale con un approccio caleidoscopico che attinge dal suo vasto repertorio, abbracciando al contempo una prospettiva artistica fresca e senza paura.

Gaga descrive il processo creativo come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”.

In una recente intervista, ha affermato anche che realizzare “Mayhem” è stato un processo di riscoperta: “il caos che pensavo fosse scomparso da tempo è completamente intatto e pronto ad accogliermi quando voglio. Parte del messaggio della prima canzone dell’album è che i tuoi demoni sono con te all’inizio e sono con te alla fine, e non lo dico in senso negativo. Forse possiamo fare amicizia prima con questa realtà, invece di scappare sempre”.

Il progetto, composto da 14 tracce, contiene le canzoni già pubblicate “Disease” e “Die With a Smile” con Bruno Mars ed è stato prodotto da Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt.

Tra i produttori dell’album figurano anche Cirkut e Gesaffelstein.

Tracklist “MAYHEM”:

Disease Abracadabra Garden of Eden Perfect Celebrity Vanish Into You Killah (feat. Gesaffelstein) Zombieboy LoveDrug How Bad Do U Want Me Don’t Call Tonight Shadow Of A Man The Beast Blade of Grass Die With A Smile (with Bruno Mars)

“MAYHEM” è disponibile per il pre-ordine anche in edizione fisica sullo shop di Universal Music Italia nei seguenti formati: CD standard, Doppio LP Standard Nero e in esclusiva in formato CD e Doppio Vinile Argento Opaco.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia