I Mumford & Sons condividono il secondo brano estratto dal loro quinto album in uscita, RUSHMERE. Malibu è ora disponibile in streaming – ascolta QUI.

RUSHMERE uscirà il 28 marzo ed è disponibile in fisico nelle versioni CD e LP Standard, LP esclusivo per Amazon, LP in esclusiva per EGEA, LP e CD Zine in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia.

Preordina “RUSHMERE” a questo link

Malibu gioca splendidamente con quelle armonie ravvicinate che hanno contribuito a formare il suono caratteristico dei Mumford & Sons.

Con una lenta costruzione a più livelli e l’ondeggiare degli strumenti nel suo crescendo finale, Malibu è un altro esempio puntuale di ciò che i Mumford & Sons creano con tanta disinvoltura mentre rivelano la forma e l’anima di RUSHMERE.

Il brano segue il recente annuncio, e il conseguente tutto esaurito, di un tour globale intimo nei club che prende il via da Amsterdam il 5 marzo e si conclude al Paramount di Brooklyn il 26 marzo.

Il tour di 9 date porterà la band anche a Londra, all’O2 Kentish Town Forum, il 9 marzo. Tutte le date sono andate esaurite in meno di un’ora dalla messa in vendita.

Ulteriori date previste per la fine dell’anno saranno comunicate a breve.

www.mumfordandsons.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia