Fa’ la cosa giusta! – il gusto della fiducia, a Rho Fiera

Nuova location e ingresso gratuito, graditi ritorni e nuovi protagonisti, il tutto all’insegna del filo rosso “Il gusto della fiducia”: è la 21esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma dal 14 al 16 marzo a Fiera Milano Rho, organizzata da Terre di mezzo Editore.

Sono 400 gli stand nelle 4 nuove aree dedicate alla Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, Viaggio e Fiera dei Grandi Cammini dove il pubblico ha la possibilità di scoprire (e in alcuni alcuni casi degustare) i prodotti e le buone pratiche sostenibili proposti da aziende, associazioni, enti e gruppi di cittadini. E sono quasi 300 gli incontri, laboratori, presentazioni per tutte le età, all’interno del ricco programma culturale, a cura di esperti, associazioni, cittadini e università per una società più giusta e coesa.

Tra gli appuntamenti più significativi, quelli all’interno della Fiera dei Grandi Cammini: 14 le Regioni presenti, 80 i Cammini italiani, tantissimi gli incontri e le presentazioni per il pubblico e gli appassionati.

Venerdì 14 marzo alle ore 11 si svolge l’incontro “Italia, Paese di Cammini” a cura di Terre di mezzo Editore, con la presentazione dell’analisi di quasi 4.500 questionari: età, destinazioni, giorni in cammino, spesa giornaliera, un focus sui giovani e molti altri dati (si tratta dell’ottava rilevazione statistica, ma mai sono state raccolte così tante risposte ai questionari). Alle ore 12.30 la consegna dei premi “Percorsi Awards 2025” a coloro che hanno contribuito allo sviluppo dei percorsi a piedi in Italia.

Il 2025 è l’anno del Giubileo, tutti si aspettano che aumentino i numeri di coloro che si mettono in viaggio a piedi o in bici per Roma. Anticipiamo qui alcuni dati: 14.594 Credenziali consegnate sulla via Francigena lo scorso anno; aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre sono i mesi più gettonati; il 34% dei camminatori proviene dalla Lombardia; il 46% dichiara di aver percorso la via Francigena anche per motivi spirituali (risposte multiple).

Il Giubileo e la spiritualità dei cammini sono al centro di alcuni altri incontri come quello di venerdì 14 (ore 16) con don Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, e fra Sergio Lorenzini, ministro della Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini e fondatore del Cammino dei Cappuccini.

A Roma a piedi nell’anno del Giubileo lungo i due principali cammini romei: la Francigena lancerà anche la rimappatura del percorso ciclabile in collaborazione con Fiab; la Romea Strata promuove una rete di volontari dedicati all’accoglienza dei pellegrini a San Pietro.

