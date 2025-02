Cesare Cremonini: “Alaska Baby” è disco di platino

“ALASKA BABY” è disco di platino e, ad oltre tre mesi dalla sua uscita, l’album è sempre nella top20 della classifica settimanale degli album più venduti a testimonianza di come, ancora una volta, Cremonini sia tra gli artisti più importanti e influenti del panorama musicale italiano.

Grandissima attesa anche per il suo ritorno dal vivo con il suo tour negli stadi “ che, con oltre 500.000 biglietti venduti, si preannuncia il tour più atteso di quest’estate

Tour per il quale Cremonini è già al lavoro insieme al team di creativi della NorthHouse di Londra, studio creativo che ha lavorato negli ultimi tour di artisti di fama internazionale come i Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, oltre ad aver collaborato alla realizzazione di eventi come lo spettacolo dell’intervallo del SuperBowl del 2015, il giubileo di platino della regina e il concerto per l’incoronazione di re Carlo.

