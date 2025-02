Casa, alloggi sociali e nuovi posti letto per universitari

Alloggi in affitto a canone calmierato e per le emergenze abitative, nuovi posti letto per studenti universitari e servizi destinati ai residenti del quartiere. Cascina Boldinasco si prepara al restyling e a una nuova vita.

La Giunta ha, infatti, riconosciuto l’interesse pubblico per la proposta di progetto riguardante l’affidamento in concessione e la gestione dei servizi abitativi dell’immobile comunale situato in via De Lemene 51-55-59, nel quartiere Gallaratese (Municipio 8).

La proposta, presentata dall’ATI Giuppi Srl – Campesi Impianti Srl e Samstaval Srl, prevede il completo recupero conservativo dell’antica cascina e delle aree esterne circostanti e la costruzione di un nuovo edificio per complessive 45 unità abitative sociali in affitto: 36 alloggi a canone calmierato (circa 90€/mq/anno) e nove destinati alle emergenze abitative transitorie. L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di una residenza per studenti universitari da 28 posti letto, completa di servizi e spazi in condivisione. Infine, saranno realizzati servizi di quartiere, spazi di co-working e aggregativi per giovani e saranno riqualificate le aree verdi, per favorire l’insediamento di orti urbani.

Negli scorsi anni, l’Amministrazione comunale aveva già avviato il percorso di riqualificazione della cascina, ma a causa del sensibile aumento dei costi per le materie prime durante il periodo pandemico la procedura si era interrotta. Il progetto di recupero dell’immobile di via De Lemene è stato quindi aggiornato e, con un maggiore impegno economico sia del privato sia dell’Amministrazione, ora il piano di recupero risulta sostenibile.

Il costo complessivo dell’intervento è di circa 8,9 milioni di euro, cui l’Amministrazione comunale contribuirà con circa 3,8 milioni di euro. La durata prevista dei lavori è di 24 mesi.

Con l’accoglimento della proposta di progetto prende quindi il via la procedura di partenariato pubblico-privato per Cascina Boldinasco. Nelle prossime settimane il Comune aprirà un bando pubblico per recepire eventuali proposte migliorative, con diritto di prelazione a favore del proponente, secondo quanto previsto dalla legge.

“Con la riqualificazione di Cascina Boldinasco, l’Amministrazione intende ampliare l’offerta abitativa a canone accessibile della città e incrementare quella di posti letto a disposizione degli studenti universitari – spiega l’assessore alla Casa Guido Bardelli –. Questo intervento permette di soddisfare due esigenze prioritarie per lo sviluppo equo e inclusivo di Milano: da una parte consente di rispondere in maniera concreta e innovativa alla crescente domanda di appartamenti in affitto a costi calmierati – confermando l’impegno al centro del Piano straordinario per la Casa -, dall’altra manifesta la volontà di restituire agli abitanti del Gallaratese un luogo storico, da tempo in stato di abbandono e inagibile, che merita di tornare ad essere vissuto dalla cittadinanza in tutti i suoi spazi e nelle sue nuove funzioni, abitative, sociali e aggregative”.

