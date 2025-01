Wudz Edizioni: “La forza delle parole” di Simone Weil

Wudz Edizioni inaugura il 2025 con un nuovo titolo e una nuova collana di pubblicazioni.

“La forza delle parole” di Simone Weil sarà disponibile nelle librerie e negli store online a partire da mercoledì 22 gennaio.

Il libro inaugura la nuova collana di Wudz Attraverso lo specchio, che pubblicherà da quest’anno gli scritti di grandi pensatrici e pensatori del passato, in dialogo con grandi artisti del presente.

In questa pubblicazione, la prefazione è infatti de La Rappresentante di Lista, progetto artistico di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, attivo dal 2011 e fresco della pubblicazione del suo ultimo album “Giorni felici”.

Nelle pagine de “La forza delle parole”, Weil (1909-1943), filosofa cresciuta con gli antichi, contemporanea di orrori e stermini, partigiana, operaia e donna di fede, riflette sulla nostra apparente incapacità di essere un tutt’uno con le parole che usiamo, finendo sempre – dai racconti omerici fino a noi − per far deragliare questo nostro analfabetismo culturale in battaglie, guerre, genocidi.

Ma c’è una luce, appena sotto la nostra lingua, che è sempre disposta a brillare: saremo in grado di accenderla?

Le parole: accendono, spengono, accarezzano, pugnalano al cuore. Curano e fanno sanguinare. Uccidono e resuscitano. Dicono: Ti amo. Oppure dicono: Non ti amo più. Ne bastano poche per riconciliarci dopo un’offesa.

https://www.wudzedizioni.com Altri articoli di libri su Dietro La Notizia