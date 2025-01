Tedua sarà il protagonista d’eccezione del Suzuki Stage durante la serata finale del Festival di Sanremo

Sabato 15 febbraio, l’artista dei record si esibirà sul palco di Piazza Colombo a Sanremo e in collegamento con il Teatro Ariston.

L’artista è una delle penne più amate della scena musicale italiana, con 78 dischi di platino e 39 oro.

Il suo album “La Divina Commedia” (terzo album più venduto del 2023) è certificato sette volte disco di platino, certificazione che conferma il successo dell’album, di cui il maggio scorso è uscita la seconda parte “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, che ha debuttato al primo posto di tutte le classifiche di vendita.

Oltre al successo discografico, Tedua si è confermato anche come uno degli artisti maggiormente amati in concerto: è stato il primo artista italiano a esibirsi come headliner e in doppia data agli I-Days di Milano, vendendo oltre 100mila biglietti solo a Milano nell’ultimo anno e oltre 257 mila in totale tra tournée nei palazzetti e tour estivo.

