Gli STEREOPHONICS sono tornati e pubblicano oggi il nuovo singolo “There’s Always Gonna Be Something”, disponibile in tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica (ascolta qui).

Un brano che non tradisce affatto le sonorità caratteristiche della band: le chitarre si intrecciano sapientemente alle linee di basso e la voce del carismatico frontman Kelly Jones spicca con testi profondi e mai banali.

A proposito del singolo, Kelly spiega che “è una canzone che potrebbe descrivere l’irrequietezza nell’incertezza e la lotta per arrivare all’accettazione”.

“There’s Always Gonna Be Something” è la prima anticipazione del nuovo album – il 13° in studio della band – intitolato “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait”, la cui uscita è prevista per il 25 aprile 2025 (pre-order disponibile qui).

Scritto e registrato a Londra, è un disco di 8 tracce compatto e preciso. Allo stesso tempo, è un album speranzoso e gioioso che promette quanto è sancito nel titolo: “YouLaugh, YouCry, YouWait”.

RACKLIST “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait”:

1. Make It On Your Own

2. There’s Always Gonna Be Something

3. Seems Like You Don’t Know Me

4. Colours Of October

5. Eyes Too Big For My Belly

6. Mary Is A Singer

7. Backroom Boys

8. Feeling Of Falling We Crave

Gli STEREOPHONICS sono pronti ad intraprendere il loro World Tour 2025 che ad oggi ha venduto oltre 300.000 biglietti e che li vedrà in giro per il mondo da marzo ad agosto.

Per i fan italiani l’appuntamento è a Milano il 14 maggio all’Alcatraz (sold out), a cinque anni di distanza dall’ultimo show nel Bel Paese. I dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della band.

