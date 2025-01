Sibilla Panzeri scrive il libro “Figli di un gene minore”

E’ soprannominata “diversamente mamma” ed ha scritto il libro “Figli di un gene minore“. Lei è la novatese Sibilla Panzeri, 57enne che è riuscita tramite la scrittura a dare voce ai giorni passati insieme al figlio ora 21enne Alessandro, affetto da una disabilità intellettiva, la sindrome dell’ “X fragile” ovvero la mancanza di una proteina che porta all’inibizione del corretto funzionamento di un gene e genera un profilo che rientra nello spettro dell’autismo.

Si tratta di una situazione ereditaria, scoperta per caso, mentre Alessandro aveva due anni e Sibilla era incinta di Giulia, la terza figlia. Emozioni, gioie, rabbia, dolcezza, tenacia, sconforto e una forza che solo una mamma può avere, nell’accompagnare un ragazzo con delle disabilità, nel quotidiano percorso della vita, sono gli elementi delle pagine scritte nel suo libro.

«Sono tre i motivi che mi hanno portato a scrivere, una forma di liberazione di tanti pensieri e situazioni che avevo dentro e di cui non riuscivo a liberarmi, un fardello psicologico. Tutto è iniziato quando è stata diagnosticata questa malattia rara che preclude una vita normale, fatta di sogni, aspettative e che ti sconvolge la vita. Poi ho voluto parlare da persona che è dentro questa situazione e non da chi ci lavora, non è una storia romanzata ma sono brevi racconti di vita, una banale visita medica di Alessandro, l’esperienza con gli assistenti sociali, il regalo che mio figlio ha voluto per i suoi 18 anni, la vita di un ragazzo che al giorno d’oggi non utilizza un cellulare..Infine una “denuncia” verso l’ impreparazione delle strutture socio assistenziali sulla disabilità. Un percorso in cui io e chi in questa situazione deve andare, capire, informarsi , per capire il mondo burocratico di una persona disabile», spiega Sibilla.

Alessandro nei primi mesi di vita piangeva sempre, era inconsolabile, continua a spiegare Sibilla e con il tempo le normali tappe di sviluppo di un bambino tardavano ad arrivare e soprattutto, tutte. Non camminava, non parlava, non gattonava, non si alzava. Piangeva. Così al nido dopo tanti consulti la decisione di fare esami, incontrare professionisti, fino ad arrivare agli esami sul Dna, la genetica. Come vive Alessandro? «Lui ama la sua casa e quando usciamo chiede sempre se torneremo a dormire a casa. E’ quella una delle sue grandi fisse. Poi adora i cartoni animati, ne conosce diversi a memoria e una delle cose che lo rende felice sono i poster con raffigurati i protagonisti delle varie serie, da “Kung fu Panda” a “Shrek” a “Madagascar” che però non vanno appesi ai muri ma lasciati arrotolati in casa.

Ogni tanto è perso nei suoi pensieri e nel suo infinito dondolio. Abbiamo fatto un viaggio a New York ha volato e visitato la città insieme a me e Giulia, suggerendoci più volte le fermate degli autobus che in due non vedevamo. Quando siamo tornati, nella bellezza delle cose viste e del’esperienza, lui ha esclamato “finalmente si dorme a casa!”. E poi mentre i suoi amici festeggiavano in locali i 18 anni, chiesi cosa volesse per il suo compleanno. “Voglio che i miei compagni di classe conoscano mio fratello grande Fabrizio e vedano la sua moto”. E così è stato, una moto che ammirava e temeva, ma su cui quel giorno è salito», spiega mamma Sibilla. Dopo le scuole superiori a Cinisello Balsamo in una fondazione, ora frequenta durante il giorno “Voglio la luna”, un‘associazione di Limbiate che opera per favorire percorsi di integrazione sociale per persone con disabilità e fragilità. Infine e con un po’ di emozione, Sibilla sottolinea l’affettuosità e la dolcezza di suo figlio.

Sibilla Panzeri Nata nel 1967, in provincia di Milano, laureata in Lingue e letterature straniere moderne, vive a Novate Milanese. Ha tre figli, Fabrizio, Alessandro e Giulia. Ama viaggiare e leggere ed è da sempre appassionata di lingue straniere, arte, cinema e giardinaggio. “Figli di un gene minore” è la sua prima esperienza di scrittura che ha vinto il premio della giuria nella VII edizione (2023) di “Storie inaspettate”, Premio Nazionale di Narrativa Fitel (Federazione Italiana del Tempo Libero) per racconti brevi.

