Al via domenica 12 gennaio dal teatro di Varese “Radio Linetti Live in Tour”, l’atteso spettacolo dell’amato e noto speaker radiofonico Linus: un one man show unico per immergersi tra musica e parole nella vita e nella carriera di uno dei più apprezzati e stimati conduttori del panorama radiofonico italiano.

15 imperdibili appuntamenti, 9 già sold out, nei teatri delle principali città italiane in cui il Direttore Artistico ed Editoriale di Radio Deejay, radio partner dell’evento, si racconta a cuore aperto per quasi due ore, tra curiosità, spaccati di vita vera, ricordi personali e aneddoti sorprendenti per divertirsi, riflettere ed emozionarsi.

Un racconto intimo tra passato e presente scandito dalle canzoni che hanno accompagnato la vita di uno dei protagonisti della cultura contemporanea, alla guida da più di 30 anni del programma radiofonico più ascoltato del nostro Paese, “Deejay chiama Italia”.

Queste le date di “Radio Linetti Live in Tour”:

Domenica 12 gennaio, Teatro di VARESE (SOLD OUT)

Venerdì 17 gennaio, Auditorium Paganini di PARMA (SOLD OUT)

Sabato 25 gennaio, Teatro Cartiere Carrara di FIRENZE

Sabato 1° febbraio, Teatro Politeama Genovese di GENOVA

Lunedì 3 febbraio, Teatro Alfieri di TORINO (SOLD OUT)

Giovedì 6 febbraio, Teatro Nuovo di VERONA

Venerdì 7 febbraio, Teatro Nuovo di VERONA (SOLD OUT)

Venerdì 21 febbraio, Teatro Amintore Galli di RIMINI (SOLD OUT)

Sabato 22 febbraio, Teatro Duse di BOLOGNA (SOLD OUT)

Domenica 23 febbraio, Teatro Duse di BOLOGNA

Venerdì 28 febbraio, Teatro Mario Del Monaco di TREVISO (SOLD OUT)

Sabato 1° marzo, Teatro Mario Del Monaco di TREVISO (SOLD OUT)

Lunedì 3 marzo, Teatro Ponchielli di CREMONA

Lunedì 10 marzo, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni di MILANO (SOLD OUT)

Venerdì 25 aprile, Teatro Piccinni di BARI

I biglietti per le date di Firenze, Genova, Verona, Bologna, Cremona e Bari sono disponibili in prevendita su Ticketone e presso le biglietterie dei rispettivi teatri

