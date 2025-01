I Mumford & Sons annunciano l’uscita del loro quinto album in studio, “RUSHMERE”, che arriva dopo il precedente “Delta” pubblicato nel 2018. Il nuovo album uscirà il 28 marzo 2025 in tutto il mondo.

Il nuovo album “RUSHMERE” sarà disponibile in formato fisico in versione CD e LP Standard, LP esclusivo per Amazon, LP in esclusiva per EGEA, LP e CD Zine in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia.

E’ uscita anche la title-track, accompagnata da un videoclip in cui sono ritratti i fan e la loro eccitazione durante l’ascolto della traccia per la prima volta.

Dall’uscita dell’ultimo album, i componenti della band hanno esplorato le proprie passioni come artisti solisti e hanno riallacciato i contatti con amici e collaboratori del passato.

Durante un periodo particolarmente prolifico di ispirazione per la scrittura di canzoni, sono tornati alla magia del luogo in cui tutto è iniziato, in un sobborgo di Londra.

