Il mondo Equestre si mobilità in un movimento spontaneo “Movimento per la tutela degli sport equestri ” raccoglie oltre 3600 firme per chiedere al Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri di rivedere i gravi rincari imposti per il 2025 .

Gli aggravi sui tesserati vanno dal 10% al 100%, colpendo in modo pesante il 63% di tutti I tesserati FIS (35% di aumenti) composto da appassionati, ragazzi, ragazze, giovani e meno giovani che praticano l’equitazione a livello amatoriale..

Nota dolente sono gli aumenti del tesseramento per gli Sport Integrati, tra cui l’ippoterapia,per I ragazzi diversamente abili, che stando alla decisione del Presidente Di Paola e del suo Consiglio, per il 2025 vedrà un aumento del 67% per il tesseramento .

