M¥SS KETA, voce unica nel panorama musicale italiano, pubblica oggi il nuovo singolo “160BPM”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip.

La canzone anticipa il suo nuovo album in uscita la prossima settimana, venerdì 17 gennaio 2025. Il disco è disponibile in pre-save e in pre-order nei formati vinile e CD.

Inoltre, da marzo 2025 avrà inizio il “TOUR .”, che la vedrà calcare i palchi dei club italiani e di sette città europee.

Prodotto da RIVA, “160BPM” è un inno travolgente alla cassa dritta: M¥SS KETA ci conduce in un universo sonoro e visivo in cui ambizione e sacrificio si intrecciano.

Il brano è una dichiarazione potente e misteriosa, scandita da ritmi serrati e da barre che alternano momenti di riflessione onirica a provocazioni pungenti.

La traccia, vibrante di anima techno, è una celebrazione del lato più oscuro e seducente della musica elettronica, accompagnata da immagini evocative tra metafore e ignoto.

