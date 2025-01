Luchè sta tornando e lo farà live in uno dei luoghi simbolo della sua Napoli

Nel giorno del suo compleanno, l’artista tra i più influenti del rap italiano, è pronto a scrivere nuove importanti pagine della storia del genere, con un enorme annuncio per i suoi fan: il 5 GIUGNO 2025 porterà tutta la sua potenza e la sua discografia sul palco dello STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.

Una data e un luogo per celebrare come si deve uno dei padri fondatori dello street rap italiano, con un live – prodotto e distribuito da Vivo Concerti – che resterà negli annali, come l’artista ha voluto anticipare ieri sera durante il suo “birthday bash”.

La conferma è arrivata oggi con un video pubblicato sui social del rapper (https://www.instagram.com/p/DEhmx8nNALw/), in cui Luchè corre irrefrenabile, mentre flashback su fatti di cronaca avvenuti a Napoli si intrecciano con ricordi della sua vita personale e artistica.

Una corsa lungo il suo quartiere, andando sempre avanti per la sua strada, fino ad arrivare finalmente dove un pilastro del genere come lui merita di essere da sempre, sul palco dello Stadio Maradona.

I biglietti per il concerto, inserito nel programma “Napoli Città della Musica – Live Festival 2025”, sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati da lunedì 13 gennaio alle ore 14.00.

Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/

www.instagram.com/luche_official/

www.tiktok.com/@lucheofficial

