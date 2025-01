L’Orestea, dal 14 al 26 Gennaio al teatro Parenti di Milano

Dal 14 al 26 Gennaio nella Sala A2A del Teatro Franco Parenti l’intera, immensa, trilogia di Eschilo in poco più di due ore. Maurizio Schmidt, insieme ad un gruppo di giovani attori provenienti da tutta Italia e cresciuto attraverso differenti residenze dal tempo del primo lockdown, compie un viaggio intorno alle radici del Teatro interrogandosi sulla sua potenza ed il suo senso.

Guidati dalla raffinata traduzione di Emanuele Severino, scritta per l’Orestea di Franco Parenti andata in scena all’allora Salone Pier Lombardo nel 1985, i giovani attori si sono cimentati in un lavoro corale “a corpo libero”, senza altri riferimenti che lo spazio, la parola, il gesto e il canto.

Pietra miliare del Teatro occidentale L’Orestea è una straordinaria metafora, sotto forma di tragedia, della nascita della democrazia e della giustizia. È un’eredità che arriva dal 458 a.C. e ci parla di una società turbata dalla guerra, dell’attesa di un evento che riporti la felicità, della liberazione dagli errori delle generazioni precedenti, del bisogno di una politica etica, della democrazia, del tramonto degli dèi e della loro sostituzione con l’intelligenza dell’uomo; ma soprattutto della ricerca di un rimedio, dentro e fuori di noi, alla crisi che attraversiamo, nonché la celebrazione del pensiero dell’uomo agli albori della sua

storia sociale.

Orari

martedì 14 Gennaio – 19:30

mercoledì 15 Gennaio – 20:30

giovedì 16 Gennaio – 19:45

venerdì 17 Gennaio – 20:15

sabato 18 Gennaio – 19:30

domenica 19 Gennaio – 17:00

martedì 21 Gennaio – 19:30

mercoledì 22 Gennaio – 20:30

giovedì 23 Gennaio – 19:45

venerdì 24 Gennaio – 20:15

sabato 25 Gennaio – 19:30

domenica 26 Gennaio – 17:00

Prezzi

intero 25€;

under26/over65/ Carta Giovani 18€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

