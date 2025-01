Jacopo Ettorre ha pubblicato “Sammy, Cabiria, etc. etc.”

Jacopo Ettorre, dopo essersi affermato come uno degli autori più talentuosi e apprezzati dello scenario musicale attuale, con il nome d’arte di Jacopo Èt pubblica venerdì 10 gennaio la prima parte di “Sammy, Cabiria, etc. etc.”, il primo di tre capitoli di un elegante progetto musicale.

“Sammy, Cabiria, etc. etc.” è un album dei ricordi, che interpreta il tempo e quanto sia importante accorgersi degli istanti che si stanno vivendo. Una scrittura intensa, un ragionamento sulle parole, che in queste canzoni hanno un peso importante, che disegnano immaginari nuovi e condivisi: la scrittura torna ad essere centrale in un progetto musicale innovativo, che si trasforma in istantanee di vita vissuta, fotografie sviluppate attraverso un pensiero intenso, un racconto che sa di poesia e che ci ricorda quanto il cantautorato oggi possa fare la differenza.

Jacopo Èt prosegue il suo percorso cantautorale con “Sammy, Cabiria, etc. etc.” dove l’artista si mette a nudo e scrive di sé e dove la sua penna si dimostra essere più matura. I riferimenti musicali spaziano dall’alt rock al pop d’avanguardia internazionale, fondendo stili e references contemporanee con una scrittura profonda e personale, propria del cantautorato italiano. “Sammy, Cabiria, etc. etc.” è un modo onesto e nuovo di fare musica, che la celebra attraverso la cultura, la ricerca e la voglia, o l’esigenza, di scrivere.

Biografia

Jacopo Ettorre, in arte Jacopo Èt, cresce a Bologna in una famiglia di musicisti. Si dedica alla musica classica da bambino, ma all’età di 11 anni abbandona gli studi musicali per riprenderli in età adulta. Durante l’adolescenza, entra nella scena hip hop bolognese e fonda il collettivo Arena 051. Inizia a scrivere musica leggera a 18 anni, firmando un contratto con EMI Music nel 2013. Debutta come autore musicale nel 2015 e arriva a scalare le classifiche con numerosi brani, tra cui “Dove e Quando” di Benji e Fede, “Tribale” di Elodie, “Pare” di Ghali e Madame e le recenti “Malavita” dei Coma Cose, “Paprika” di Ghali, “Ra ta ta” di Mahmood e “Buio Davanti” di Lazza.

Nel 2021 pubblica il suo primo album solista “Siamo Sicuri di Essere Giovani?” con Garrincha Dischi. Partecipa come autore al Festival di Sanremo in diverse edizioni. Nel 2023, in particolare, firma “Due” di Elodie e “Furore” di Paola e Chiara; nell’edizione 2024 è invece autore di 4 brani, ovvero “Tuta Gold” di Mahmood, “Fino a Qui” di Alessandra Amoroso, “Il Cielo non ci Vuole” di Fred de Palma e “Governo Punk” dei Bnkr44. È coinvolto come autore anche nel prossimo Festival di Sanremo 2025.

