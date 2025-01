Ricordate i silenzi eterni di Adriano Celentano a Fantastico? La parodia dei Promessi sposi del trio Lopez-Marchesini-Solenghi? Il Sanremo con Pippo Baudo e la protesta degli operai che minacciano di bloccare l’Ariston?

Dietro queste e moltissime altre vicende c’è un dirigente Rai straordinario scopritore di talenti, creatore di programmi indimenticabili che hanno fatto la storia della televisione italiana.

In queste pagine Mario Maffucci si racconta per la prima volta, restituendoci non solo la storia sorprendente cucita nel tessuto di una vita piena di incontri eccezionali e colpi di scena, ma anche la fotografia di chi siamo stati, di un’Italia in quel tornante denso di eventi e stravolgimenti tra la Prima e la Seconda Repubblica.

Lo fa in forma d’intervista, accompagnato da un fuoriclasse del genere, Andrea Scarpa, che declina in conversazione l’arte del racconto e della narrazione, costruendo un libro trascinante che si legge tutto d’un fiato.

Una storia ficcante e irresistibile, piena di rivelazioni inedite, con il racconto di quel fuoriscena del potere.

Un libro che fotografa un’Italia che non esiste più ma che ci portiamo dentro.

Una testimonianza che ci aiuta a leggere il destino del servizio pubblico, a cui Maffucci dedica pagine conclusive di grande forza e visione.

