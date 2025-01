Il comune di Rho con Forestami è una città sempre più verde e sostenibile. Si è conclusa in questi giorni la posa di oltre 400 alberi tra parchi, scuole e aree pubbliche.

«Adesso pensiamo ai nuovi progetti del 2025, a partire dall’approvazione del protocollo di intesa con Forestami per lo sviluppo del patrimonio verde cittadino», spiegano dall’amministrazione comunale.

Il progetto Forestami, avviato nel 2018, vede coinvolta Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Parco Nord, Parco Agricolo Sud, il Politecnico e i comuni dell’hinterland, con l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 per adeguare il territorio agli effetti del cambiamento climatico.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di collaborazione tra enti pubblici e privati, con un impatto positivo sull’ambiente urbano attraverso interventi di forestazione, la promozione di nuove aree verdi e la riqualificazione di spazi urbani. Il protocollo sottoscritto stabilisce una serie di obiettivi comuni e reciproci impegni, tra cui la piantagione di alberi in aree verdi, la promozione della conoscenza del valore della natura nelle città, e la sensibilizzazione della cittadinanza riguardo alle problematiche legate al cambiamento climatico.

«Diversi progetti in corso porteranno alla riqualificazione o creazione di nuove aree verdi, tra cui piazza Visconti, il nuovo parco che sorgerà in via Tevere di fronte alle scuole, o il parco di via Magenta a Lucernate che vedrà numerose piantumazioni e una riqualificazione complessiva. Nel 2025 abbiamo anche in programma la creazione di nuovi filari stradali, insieme al ripristino di quelli incompleti, interventi che trasformeranno radicalmente alcune vie cittadine», conclude l’assessora alla sostenibilità Valentina Giro.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia