DEVE, il cantautore torinese, torna sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato “Camminando vedrai”, una ballata rock che invita alla riflessione e alla riscoperta delle piccole meraviglie della vita.

Il messaggio del brano

“Camminando vedrai” è un inno alla consapevolezza e alla gratitudine. Attraverso parole semplici e dirette, DEVE esplora il significato del camminare come metafora della vita e come gesto che ci invita a rallentare per osservare e apprezzare il mondo che ci circonda.

“Ascoltare musica è rallentare nella vita, è camminare e non correre. L’azione dell’ascolto è anche guardarsi intorno. Ascoltare è una bella passeggiata,” afferma l’artista.

Il brano è un ringraziamento alla vita stessa: alla natura, agli animali, al cielo stellato e a tutti quei dettagli che spesso sfuggono nella frenesia quotidiana. DEVE ci sprona a vedere il bicchiere mezzo pieno, lasciando andare i pensieri inutili per seguire vibrazioni positive e sincere.

Un faro di speranza in un mondo complesso

In un tempo segnato da confusione e conflitti, “Camminando vedrai” si propone come un invito alla gentilezza e alla riscoperta dell’umanità. Con un linguaggio musicale accessibile e autentico, DEVE dimostra ancora una volta la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso messaggi positivi e universali.

La copertina:

La cover del singolo “Camminando vedrai” è stata realizzata da Sabatino Tozzi, chitarrista e parte fondamentale del progetto musicale di DEVE.

Con “Camminando vedrai”, DEVE continua il suo viaggio artistico, accompagnando il pubblico in un cammino di scoperta e positività.

“Camminando vedrai” sarà disponibile dal 10 gennaio 2025 in radio e su tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Terzo Millennio Records.

https://www.devedeve.it/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557918292372

https://www.youtube.com/@DEVE7777

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia