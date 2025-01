23 agenti di Polizia locale premiati a Varese

Sono 23 gli agenti di Polizia locale, provenienti da diversi Comuni della Lombardia, premiati oggi a Varese nel corso di una cerimonia solenne in occasione della festività del patrono, San Sebastiano. Si tratta di personale che si è distinto per meriti speciali per episodi avvenuti nel 2023.

L’evento di Regione Lombardia celebra il valore e l’impegno quotidiano delle forze di Polizia locale.

Tra i premiati, un riconoscimento speciale è stato conferito al viceispettore di Polizia, Christian Di Martino, che è stato accoltellato mentre era in servizio nella stazione di Milano-Lambrate, durante un intervento complesso. Il gesto eroico e il coraggio dimostrato nell’affrontare una situazione di pericolo sono stati evidenziati come esempio di straordinaria dedizione al dovere.

Inoltre, è stata consegnata una targa alla memoria dell’agente di Polizia locale Nicolò Savarino, caduto in servizio a Milano. La targa è stata ricevuta dall’agente Vincenzo Notangelo del Comando di Polizia locale di Limbiate, in segno di riconoscimento per il loro contributo nel perpetuare il ricordo e i valori che Savarino ha rappresentato.

ASSESSORE LA RUSSA – “Nel celebrare la nona edizione della Giornata regionale della Polizia Locale – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, vogliamo rendere omaggio agli uomini e alle donne in divisa che si distinguono per il loro coraggio, la generosità e l’impegno quotidiano al servizio della comunità.

Oggi premiamo 23 agenti che rappresentano gli oltre 8.000 operatori della Polizia Locale in Lombardia, simbolo di un Corpo che è il primo baluardo di legalità per i cittadini. Ho consegnato personalmente un riconoscimento anche al viceispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino, che ha rischiato la vita in un grave episodio accaduto lo scorso maggio alla stazione di Lambrate a Milano. Grazie al lavoro straordinario del Trauma Center dell’ospedale Niguarda, Christian è ancora con noi e oggi testimonia il valore del sacrificio di chi indossa una divisa”.

