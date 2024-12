L’Orchestra italiana del Cinema torna a TAM IL 13 e 14 dicembre 2024 per presentare a grande richiesta e in prima assoluta italiana il sesto film della saga “Harry Potter e il Principe Mezzosangue™ in Concerto”.

Sul palco una straordinaria formazione di 80 musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Timothy Henty, eseguirà l’indimenticabile partitura di Nicholas Hooper dal vivo in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri e con dialoghi in italiano.

“In un certo senso Harry Potter lo abbiamo visto crescere, e noi siamo cresciuti con lui”, ricorda Marco Patrignani, Founder e Presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e Direttore Artistico del Roma Film Music Festival.

“La nostra orchestra è la prima realtà in assoluto specializzata in questo genere di concerti, dove sensibilità artistica e perizia tecnica si fondono per regalare emozioni uniche agli spettatori di tutte le età. È anche grazie al grande successo del format del cineconcerto – sperimentato nel tempo anche su altri blockbuster – che tre anni fa è nato il Roma Film Music Festival, di cui ad Aprile 2025 celebreremo la quarta edizione”.

