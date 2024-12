Smorfiosa il progetto in musica di DADA’ e altre creatività

“SMORFIOSA”

E’ un progetto audiovisivo multidisciplinare che parte dalla musica di DADA’ e si intreccia con le realtà creative di Attilio Cusani, Daria D’Ambrosio e Sara Ricciardi. I quattro artisti, tutti campani, hanno dato vita al progetto per raccontare e dare nuovo respiro alla cultura della Smorfia Napoletana che fa parte delle loro origini, rielaborando concettualmente e visivamente i significati di alcuni numeri scelti, grazie ad un’estetica innovativa, teatrale e surrealista. Gli scatti di Attilio Cusani immortalano DADA’ negli abiti di Daria D’Ambrosio immersa nelle scenografie di Sara Ricciardi, creando insieme rappresentazioni dei 12 numeri nate dalla direzione artistica di DADA’ creata appositamente per il progetto. Il design e l’intero immaginario della smorfia è trasformato dai quattro artisti in una dimensione ultraterrena, onirica, esaltando il popolare nella sua chiave più fascinosa e grottesca e restituendo una visione retro-futurista inedita grazie all’unione di più sensibilità e tecniche artistiche.

Il progetto

E’ uno slancio propulsivo, di ricerca e sperimentazione istintiva in tutti e quattro gli ambiti professionali (musica, design, fotografia e moda) che insieme rompono gli schemi per abbracciare nuove visioni, giocando tra la poesia evanescente e l’ironia.

Ad accompagnare il progetto

C’è l’omonima colonna sonora “Smorfiosa”, un brano scanzonato e ironico prodotto da DADA’ con il sound design del collettivo Milano Mobster e un visual backstage girato da Mattia Incardona con la direzione di Attilio Cusani.

“Mi piace l’arte a 360 gradi e l’ammiccamento artistico fa sicuramente parte del mio corredo genetico comunicativo. La Smorfia napoletana è un multispazio pressato: dentro c’è psicologia, filosofia, comicità, folklore, religione, esoterismo ed è bello che si rimandi alla “smorfia”, intesa come atteggiamento del viso che si contrae per esprimere qualcosa. È il mondo più elegante e semplice che i napoletani hanno per dirsi chi sono gli uomini, cos’è e cosa riserva la vita, l’inconscio. Con la Smorfia si interpretano i sogni. Da piccolina speravo che qualcuno giocasse sul mio stesso piano di fantasia, ma mi appagava anche farlo da sola: l’importante era creare, perdersi nell’idea; oggi faccio in modo di coinvolgere artisti che per feeling possano rappresentare quei compagni di gioco, di arte, che cercavo. Mi piace notare quanto vengano fuori bene le cose, quando si parte da un’apertura e un entusiasmo personali come quelli dei miei colleghi smorfiosi, Daria, Attilio e Sara” – DADA’.

“Quando DADA’ ci ha chiesto di interpretare il mondo che aveva in capa* e la sua lettura contemporanea del numero ci siamo incendiati in un lavoro a più teste complementari. E così 8 LA MADONNA col test positivo di gravidanza portato dall’arcangelo rievoca l’unica madonna umana e gravida di Piero della Francesca, 9 LA FIGLIATA è croce e delizia, una scena che mescola la tenerezza dei giocattoli e la fatica di un pianto esasperato, in un perfetto equilibrio tra dolcezza e disagio. E 1 l’Italia? Il tripudio dello stereotipo dove la verità si annida. Cos’è un numero oggi? Cosa avrà in sorte per noi? Sono felice con le scenografie di aver interpretato il folklore che ha condito il nostro vissuto nelle sere di natale tra fagioli e scorzette di mandarino utili a coprire le caselle della tombola ad ogni uscita di numero dal mitico Panaro. DADA’ appare troneggiante in questa tombolata rotante, fiera e ironica si incasella nei simboli che appaiono e canta per noi con grande ironia e conoscenza. Sono felice di aver preso parte a questo lavoro, un progetto popolare e contemporaneo che offre una riflessione fresca e affascinante” – Sara Ricciardi

“Mi ha ispirato molto scoprire che il termine “smorfia” deriva probabilmente da Morfeo, il dio dei sogni nella mitologia greca. Un sogno ha lo stesso fascino di un’idea artistica e io mi sento un po’ una acchiappa-sogni, perché parto dal mondo dell’immaginazione e creo qualcosa di tangibile, indossabile, attraverso tessuti, colori e forme. Anche i vestiti respirano e progetti come questo assicurano la libertà di sperimentare ed emozionarsi, intrecciandosi a tradizione e folklore” – Daria D’Ambrosio

“Alla fine del set eravamo molto contenti e soddisfatti e DADA’ ci ha ringraziato per il nostro lavoro. Lo ha fatto regalandoci un piccolo paniere in miniatura nel quale aveva arrotolato un biglietto. L’impronta estremamente personale e fresca e lo slancio vitale di DADA’ viaggia testa piedi in ogni cosa che fa e dice, ed è sicuramente la prima cosa che ho percepito ascoltando la sua musica. Era l’estate scorsa a Napoli, una mia amica mi ha detto “ascolta lei e ti farà impazzire, ti piacerà tantissimo”: qualche giorno dopo eravamo già in contatto a confabulare su cosa si potesse fare insieme. Smorfiosa è stato un progetto meraviglioso, dal momento in cui DADA’ ce lo ha proposto al set con la squadra dei sogni: DADA’, Sara e Daria. L’ironia, il senso del gioco, la tradizione rielaborata e rivisitata, il vento fresco necessario per riuscire a comunicare qualcosa con onestà, divertimento e passione, e come dicevamo con DADA’ “finché sono sulle mie gambe è così che voglio vivere”. Smorfiosa è l’espressione culturale e sincera di DADA’. Attilio: “Per la figliata in post produzione quante DADA’ immagini?” DADA’: “3?/4? vediamo quante ce ne riusciamo a infizzare” – Attilio Cusani

