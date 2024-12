Si entra nel vivo del clima natalizio con Presepe Vivente e Pive

restano attive le proiezioni colorate sulle case e sulla chiesa di piazza San Vittore, sulla torre del Municipio, sulle facciate delle chiese parrocchiali delle diverse frazioni, che richiamano il tema del filo che unisce tutti gli eventi in vista delle festività di fine anno, si entra sempre più nel vivo dell’atmosfera natalizia.

Domenica 22 dicembre alle ore 16 Comunione e Liberazione e le Parrocchie della città proporranno in piazza San Vittore il tradizionale presepe vivente, giunto alla sua XXV edizione. Alle ore 16, i figuranti partiranno in corteo per le vie del centro accompagnati da canti della tradizione natalizia. In piazza, poi, si terrà la sacra rappresentazione della nascita di Gesù. Ogni scena prevede una lettura drammatizzata di un brano del Vangelo, una testimonianza, un canto e una breve riflessione a cura di un sacerdote della città. Aderiscono Associazione Vita e Destino, Compagnia in-attesa, il Centro di Solidarietà, la Confraternita dell’Addolorata, numerosi commercianti del centro, con il patrocinio del Comune di Rho.

Il Presepe si concluderà attorno alle 17.15, con una breve riflessione del prevosto don Gianluigi Frova. Non mancheranno tè e vin brûlé e gli animali, che rimarranno in piazza insieme ai pastori e ai figuranti. Ai passanti verrà regalato il volantone di Natale, che rimarrà anche esposto sulla facciata della Canonica: ripropone una Natività del pittore americano William Congdon, e due frasi di Italo Calvino e don Luigi Giussani che richiamano l’inferno delle guerre in corso e la speranza che nasce dal Natale. Le offerte che i partecipanti vorranno donare saranno devolute alla Campagna tende 2024 di AVSI, organizzazione no profit che organizza progetti di sviluppo e aiuto umanitario in Italia e in 40 paesi del mondo.

Al termine partirà la piva proposta per le strade del centro, come vuole la tradizione, dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale.

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana scenderà per le strade martedì 24 dicembre alle ore 18, percorrendo le vie del quartiere in cui è nata e spaziando poi a Biringhello e nel quartiere San Giovanni.

Le pive, con il loro suono avvolgente, richiamano alla memoria il Natale di una volta, creando un’atmosfera calda e accogliente che rende ancora più speciale l’attesa del giorno di festa. Tutti gli eventi sono indicati sulla Mappa del Natale 2024 e sul sito www.comune.rho.mi.it.

Rimane aperto il concorso “I tuoi auguri in buona compagnia” aperto a famiglie intere, gruppi di amici, gruppi di colleghi, comunità.

Basta organizzarsi insieme, trovare la location, le posture, gli outfit più simpatici e divertenti. Ci si deve scattare una foto indossando maglioni, sciarpe o cappelli colorati e a tema natalizio, per immortalare l’incontro. Basta poco, ci vuole solo un po’ di fantasia. Vanno benissimo anche i selfie, l’importante è che soggetto della foto sia un gruppo.

Le immagini vanno inviate via e mail all’indirizzo comunicazione@comune.rho.mi.it entro il prossimo 6 gennaio 2025, precisando nell’oggetto “CONCORSO DI NATALE 2024”. Le tre foto più colorate e creative saranno premiate.

Nella foto la locandina del Presepe Vivente a cura di CL e Parrocchie della città

