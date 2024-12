Ristoranti stellati e trattorie di quartiere: la cucina milanese tra lusso e tradizione

In genere quando si pensa a Milano si pensa immediatamente alla moda, all’arte oppure all’alta finanza e alle università prestigiose. Il capoluogo lombardo, infatti, è spesso preso di mira da giovani i quali, concluso il percorso di studi al liceo, hanno intenzione di proseguire gli studi frequentando una delle prestigiose università milanesi.

Ciò ovviamente li costringe ad abbandonare le proprie città di origine per trasferirsi nella città meneghina.

In realtà, Milano è famosa anche per la ristorazione, vanta sul suo territorio innumerevoli trattorie e ristoranti stellati dove è possibile degustare i piatti della tradizione culinaria milanese cucinati in chiave tradizionale oppure contemporanea.

Navigli

I Navigli non sono celebri solo per la vivace movida e i locali dedicati alla mixology, ma anche per i molteplici locali dove assaggiare cucina locale. Tra l’altro, sempre in zona Navigli è possibile trovare anche stanze o case in affitto a Milano per studenti.

In questa zona si possono trovare ristoranti gourmet e accoglienti trattorie dove assaporare la vera cucina milanese. Tra le proposte più rinomate c’è Acquada, il cui nome significa “acquazzone” in dialetto lombardo. Questo ristorante offre una cucina intima e personale, capace di unire tradizione e innovazione, accompagnata da un’eccellente selezione di vini ed un servizio impeccabile.

Il Bistrot Gloria rappresenta un’opzione più informale, con piatti tipici (come il riso giallo, il minestrone freddo, il paté di fegatini e la frittata), il tutto a prezzi accessibili. Per chi cerca l’eccellenza, impossibile non menzionare Sadler, ristorante stellato e punto di riferimento della cucina meneghina da oltre trent’anni. Si tratta di una vera e propria istituzione che continua a proporre piatti raffinati, perfetto per chi desidera un’esperienza gastronomica unica.

Porta Venezia

Porta Venezia si distingue per la sua offerta gastronomica variegata ed è in grado di soddisfare ogni palato con un mix unico di tradizione e innovazione, grazie a più di 125 locali che spaziano tra ristoranti etnici e regionali.

Tra le eccellenze stellate della zona spicca Joia, celebre per la sua cucina vegetariana raffinata, e il ristorante Andrea Aprea che vanta ben due stelle Michelin. Per chi preferisce un’atmosfera più informale, l’Osteria della Concorrenza è un’ottima scelta. Questo locale, parte delle nuove trattorie milanesi, propone piatti di alta qualità abbinati ad una ricca selezione di vini.

Infine, si può citare il bistrot Remulass che offre un’esperienza accogliente in uno spazio intimo, perfetto per gustare ottimi cocktail abbinati alla proposta gastronomica.

NoLo

Da molti definito come “il quartiere che non c’era”, è stato creato a tavolino in un bar di New York pochi anni fa. Oggigiorno, invece, è uno dei quartieri più social e ambiti di tutta la città meneghina.

Qui ci sono svariati locali dove degustare piatti storici milanesi o tante altre pietanze. Una delle trattorie più apprezzate è Da Abele, che, situata in una stradina defilata, vanta molti anni di onorata attività. Uno dei piatti più apprezzati di questa trattoria milanese è il risotto, il quale viene preparato in diverse versioni ovvero con ingredienti di terra oppure di mare o con verdure fresche.

La carta offre anche piatti semplici e gustosi come ad esempio il baccalà in guazzetto, il cinghiale al vino rosso oppure la pancetta di maiale. Infine, in cantina non mancano le buone bottiglie da stappare in compagnia.

