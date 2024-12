Puntata conclusiva della prima stagione per Attacco al Potere – Paris Has Fallen, la serie ispirata all’adrenalinica saga cinematografica, in onda lunedì 23 dicembre in prima serata su Italia 1.

Dopo l’ultimatum di Pearce (Sean Harris, I Borgia, Mission: Impossible 5 e 6, Spencer), Vincent (Tewfik Jallab, Spiral, Oussekine, Pax Massilia), Zara (Ritu Arya, The Umbrella Academy, Red Notice, Barbie), la Presidente (Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes per Mon roi) e la task force sono sempre più alle strette.

Per portare dalla propria parte uno degli alleati dell’ex capitano della Légion Étrangère, Taleb e Taylor tentano un ultima, disperata mossa. Madame le Présidente de la République, intanto, è costretta all’impensabile: sarà una decisione senza precedenti?

Il piano del terrorista, accecato dalla volontà di vendetta, è ormai in atto e i nostri temono il peggio: il tempo è totalmente a loro sfavore. Cosa possono fare per salvare Parigi?

La voce del protagonista è interpretata da Francesco Pezzulli (Leo DiCaprio, Aaron Paul, Iwan Rheon) e quella della sua partner da Benedetta Degli Innocenti (Sara Snook, Michelle Dockery).

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia