Gli agenti di Palazzo Isimbardi nel 2024, hanno effettuato centinaia di interventi lungo tutto i 133 comuni dell’area metropolitana

L’obiettivo è quello di presidiare il territorio al fine di tutelare l’ambiente, salvaguardare la fauna autoctona ed accertare eventuali illeciti. Continua l’attività di tutela del territorio del Nucleo Ittico Venatorio della Città metropolitana di Milano (NIV), che dall’inizio dell’anno ad oggi ha effettuato oltre 200 interventi di vigilanza venatoria su fenomeni di bracconaggio e vigilanza per contrastare la peste suina (PSA).

Circa 150 gli animali in difficoltà che sono stati salvati, tra cui tre volpi, otto gheppi, uno sparviero, due falchi pellegrini, cinque civette e sei cervi.

Così commenta il consigliere delegato all’ambiente Paolo Festa: “Ringrazio gli agenti del Nucleo Ittico Venatorio per il lavoro svolto. Nonostante le difficoltà siamo in linea con i numeri dello scorso anno. Ritengo che oro agenti, che diventeranno dieci nel 2026, per un lavoro così importante e delicato sono del tutto insufficienti, serve che la Regione Lombardia venga incontro alle nostre richieste e ci fornisca le risorse necessarie per migliorare ulteriormente i servizi resi alla comunità in materia di vigilanza ittico-venatoria e salvaguardia ambientale. La collaborazione con ATS, WWF, Regione Lombardia, i Comuni dell’area metropolitana e tutte le istituzioni ci ha permesso di essere incisivi nello svolgere attività strategiche quali il monitoraggio e la salvaguardia delle aree rurali e periurbane del nostro territorio.

